Pożar dachu jednego z budynków w przy Alei Niepodległości, w rejonie centrum Warszawy. Kierowcy powinni omijać skrzyżowanie z ul. Rakowiecką.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Jak informuje reporter RMF FM, Tomasz Skory, na wysokości ul. Rakowieckiej ruch jest zablokowany. Na miejscu trwa akcja straży pożarnej. Bierze w niej udział sześć zastępów straży pożarnej. Są dwa wozy z drabinami.

W czteropiętrowej kamienicy przy al. Niepodległości 165 doszło do pożaru dachu. Prawdopodobnie stało się to w wyniku prac remontowych. Początkowo zapaliło się poszycie dachu, a potem ogień przedostał się do niższych warstw, jak mówimy wszedł w dach - powiedział asp. Jarosław Dobrzewiński ze stołecznej PSP.

Zaznaczył, że nie ma osób poszkodowanych.

Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa na odcinku prowadzenia akcji jest zablokowana. Policja kieruje pojazdy na trasy objazdowe. Są utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.