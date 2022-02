Do godz. 12 mazowieccy strażacy interweniowali ponad 2 tys. razy w związku z silnym wiatrem - poinformowała st. str. inż. Katarzyna Urbanowska z zespołu prasowego mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy w ostatnich dniach mają bardzo dużo pracy. Wszystko przez wichury, które przechodzą nad Polską. / Roman Zawistowski / PAP

Według informacji przekazanych przez Katarzynę Urbanowską w sobotę od północy do godziny 12 na Mazowszu strażacy odnotowali ponad 2 040 interwencji.

Najwięcej w Warszawie (370), w powiecie wołomińskim ponad 125 oraz w powiecie piaseczyńskim ponad 100 - podkreśliła. Główne zdarzenia to powalone drzewa, zerwane dachy i linie energetyczne - podała.

Dodała, że na Mazowszu nie było osób poszkodowanych.



Śledź sytuację pogodową minuta po minucie: Wichury nad Polską: 2 osoby nie żyją, ponad milion osób bez prądu [NA ŻYWO]

Alerty pogodowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenia przed silnym wiatrem; alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia obowiązują na terenie całego kraju. Ostrzeżenie trzeciego stopnia obejmuje północną część województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W tych regionach synoptycy przewidują wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, w porywach do 120-130 km/h.



Na przeważającym obszarze kraju, w Polsce centralnej i zachodniej, obowiązują natomiast alerty drugiego stopnia. W tych terenach IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach miejscami do 110 km/h.



Z kolei w woj. opolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz południowych powiatach zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. W tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h.



Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia oznacza m.in., że przewiduje się występowanie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody, jak również szkody o rozmiarach katastrof mogących stanowić zagrożenie życia. Zaleca się wzmożoną ostrożność, śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej, a przede wszystkim przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.



Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecenia są podobne jak w stopniu trzecim.