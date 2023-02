Trzy osoby trafiły do szpitala po potrąceniu przez 26-letniego kierowcę samochodu w Siedlcach na Mazowszu. 26-latek chcąc uniknąć uderzenia w poprzedzający go pojazd. Jak się później okazało, mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Do zdarzenia doszło w środę, 15 lutego, na ulicy Brzeskiej w Siedlcach. Kierujący oplem (26 lat) nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i chcąc uniknąć uderzenia w poprzedzający go pojazd, zjechał na prawą stronę potrącając 3 osoby (39-45 lat) idące chodnikiem. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - informuje podkom. Ewelina Radomyska z mazowieckiej policji. Potrąceni piesi zostali przewiezieni do szpitala w Siedlcach. Doznali oni lekkich obrażeń ciała i po badaniach zostali wypisani do domów. Potrącenie pieszych w Siedlcach Mazowiecka Policja / Jak podaje policja, 26-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z przekroczoną liczbą 24 punktów karnych. O jego dalszych losach będzie decydował sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności - dodają mazowieccy mundurowi. Zobacz również: Potrącenie pieszej w centrum Garwolina. Policja publikuje nagranie

