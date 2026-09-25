Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Miał cztery sądowe zakazy

Do wypadku doszło 26 sierpnia przy ul. Szosa Jadowska w Duczkach. Według ustaleń policji kierujący Volkswagenem potrącił na przejściu małoletnią, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Miał aż cztery sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych i wcześniej był wielokrotnie karany.
Po potrąceniu 25-latek ukrywał się na jednej z posesji w gminie Korytnica w powiecie węgrowskim. 15 września, gdy funkcjonariusze pojawili się pod wskazanym adresem, mężczyzna zaczął uciekać, jednak został zatrzymany.
Usłyszał zarzut po kilku tygodniach
Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych, czyli czynu określonego w art. 244 Kodeksu karnego.
Kwestia samego potrącenia dziewczynki na przejściu dla pieszych jest przedmiotem odrębnego postępowania. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 25-latka, który sąd uwzględnił. Za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Ostateczna kwalifikacja prawna czynów, a także kwestia winy i wymiaru ewentualnej kary należą do sądu.