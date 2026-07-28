„Postanowił opróżnić gaz z pistoletu pneumatycznego”. Zarzuty po strzałach w Koszelówce

RMF24

To był chuligański wybryk – takie są ustalenia prokuratury w sprawie wydarzeń, do których w niedzielę doszło w Koszelówce pod Płockiem. 43-latek postrzelił tam 41-latka. Strzał padł z przejeżdżającego auta. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

„Jedyna wersja brana pod uwagę”

Do niebezpiecznego incydentu doszło w niedzielne popołudnie w Koszelówce pod Płockiem, w pobliżu popularnego kąpieliska. Jak ustalili śledczy, 43-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, oddał kilka strzałów z pistoletu pneumatycznego z przejeżdżającego samochodu. W wyniku tego jeden z metalowych pocisków trafił w rękę przechodzącego nieopodal 41-latka.

Ustalono, że było to chuligańskie zachowanie nietrzeźwego 43-latka, który postanowił opróżnić, jak tłumaczył, gaz z pistoletu pneumatycznego i przez przypadek wystrzelił pociski, metalowe kulki znajdujące się w magazynku. W postępowaniu tym jest to jedyna wersja brana pod uwagę – poinformował rzecznik płockiej prokuratury okręgowej Bartosz Maliszewski.

„Pocisk utkwił dość głęboko”

Zatrzymany 43-latek, zdj. KMP Płock / Policja



Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Pocisk utkwił dosyć głęboko. Konieczna była interwencja chirurga. Po zaopatrzeniu ranny mężczyzna opuścił szpital. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża – dodał prokurator Maliszewski.

Policja zatrzymała sprawcę oraz jego 41-letnią żonę, która kierowała samochodem. Kobieta została przesłuchana jako świadek i złożyła obszerne zeznania.

43-latek natomiast usłyszał zarzuty spowodowania lekkich obrażeń ciała oraz narażenia na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie można mówić o nieumyślności działania podejrzanego, gdyż powinien on przewidzieć możliwe skutki oddania strzałów – zaznaczył prokurator.

Broń pneumatyczna w domu 43-latka

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 43-latka policja zabezpieczyła trzy sztuki broni pneumatycznej. Jak wynika ze wstępnych oględzin, broń ta jest ogólnodostępna i nie wymaga pozwolenia na jej posiadanie.

Zgromadzone materiały po przesłuchaniu podejrzanego mają zostać przekazane do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie. Za zarzucane czyny 43-latkowi grozi do trzech lat więzienia.

W chwili zdarzenia w pobliżu kąpieliska przebywało wiele osób.