Policyjny pościg ulicami Otwocka. Kierowca staranował radiowóz i ogrodzenie

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Dramatyczny pościg ulicami Otwocka zakończył się rozbiciem samochodu o betonowe ogrodzenie. 29-letni kierowca Toyoty, który próbował uciec przed policją, usłyszał aż siedem zarzutów. W aucie znaleziono narkotyki, broń i kradzione przedmioty.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w Otwocku policjanci próbowali zatrzymać do kontroli białą Toyotę, którą podróżowało dwóch mężczyzn.

Kierowca na widok patrolu zaczął jednak gwałtownie przyspiesać i rozpoczął ucieczkę. Funkcjonariusze ruszyli w pościg.

W trakcie ucieczki kierowca Toyoty zaczął uderzać w bok policyjnego radiowozu, próbując zepchnąć go z drogi. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i z impetem uderzył w betonowe ogrodzenie.

Dlaczego uciekał kierowca?

Jak ustalili policjanci 29-latek był poszukiwany do odbycia kary roku więzienia. Dodatkowo na jego samochodzie zamontowane były fałszywe tablice rejestracyjne. W środku funkcjonariusze znaleźli z kolei markowe perfumy pochodzące z kradzieży, urządzenia do tłumienia sygnału GPS, maczetę, kij bejsbolowy oraz mefedron.

Co więcej, kierowca był pod wpływem kokainy.

Fot. Polija Otwock

Siedem zarzutów i areszt

Zatrzymany 29-latek usłyszał aż siedem zarzutów, w tym m.in. niezatrzymanie się do kontroli, czynną napaść na funkcjonariuszy, posiadanie narkotyków oraz kradzież. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.