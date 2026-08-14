Policjanci z Pułtuska na tropie pumy. „Nie ryzykujmy”

RMF24

Policjanci z komendy w Pułtusku na Mazowszu informują o poszukiwaniach dużego kota. Możliwe, że chodzi o pumę. Funkcjonariusze apelują o ostrożność do osób, które staną oko w oko z takim zwierzęciem.

Sygnał o spotkaniu z dzikim kotem trafił do policjantów w czwartek po południu. Mężczyzna miał zauważyć pumę podczas spaceru w rejonie miejscowości Stawinoga. Zwierzę miało przebywać na polu w pobliżu lasu.

Informacja ta jest szczególnie istotna w związku z wcześniejszymi zgłoszeniami dotyczącymi dużego kota, który od dłuższego czasu miał być zauważany w różnych miejscach na terenie północnego Mazowsza. Ostatnie informacje wskazywały na jego obecność w rejonie powiatu ciechanowskiego. Nie można wykluczyć, że zgłoszone w Stawinodze zwierzę jest tym samym osobnikiem, jednak na chwilę obecną nie ma co do tego pewności - relacjonuje asp. Magdalena Bielińska z policji w Pułtusku.

Poszukiwania pumy rozpoczęły się już wczoraj, a dziś mają być kontynuowane. Policjanci apelują o ostrożność w przypadku zetknięcia się z tym zwierzęciem.

Nie powinniśmy się do niego zbliżać, próbować fotografować z bliska, a tym bardziej dokarmiać czy próbować samodzielnie schwytać.

Osoby, które zauważą zwierzę, proszone są o niezwłoczne poinformowanie służb i wskazanie dokładnego miejsca jego obserwacji. Jeżeli jest to bezpieczne, warto zapamiętać kierunek, w którym się przemieszczało oraz jego wygląd - wyjaśniła policjantka. Przyznała jednocześnie, że zwierzę mogło już opuścić teren powiatu.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo – nie ryzykujmy i nie próbujmy samodzielnie sprawdzać, czy napotkane zwierzę jest poszukiwanym dużym kotem - apelowała asp. Bielińska.

