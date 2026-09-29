Policja szuka 24-letniej Moniki Malendo. Pilny apel o pomoc

RMF24

Policjanci z Mokotowa poszukują 24-letniej Moniki Malendo. Kobieta 26 września opuściła miejsce zamieszkania i do tej pory nie wróciła do domu. Nie nawiązała również kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze pilnie apelują o pomoc w poszukiwaniach.

Monika Malendo zaginęła. Policja publikuje rysopis

Monika Malendo ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, zielone oczy oraz czarne, farbowane włosy obcięte na mulleta. Ma również kolczyki w nosie i liczne tatuaże. W dniu zaginięcia miała na sobie długi skórzany płaszcz oraz buty na koturnie z podeszwą w kolorze białym.

Zaginęła Monika Malendo, fot. Policja / materiały udostępnione

Policja publikuje zdjęcia 24-latki i zwraca się z apelem do wszystkich, którzy widzieli ją w ostatnim czasie lub mogą pomóc w ustaleniu, gdzie obecnie przebywa.

Policja czeka na informacje

Każda osoba posiadająca informacje dotyczące zaginionej może zgłosić się do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7.

Kontakt z funkcjonariuszami możliwy jest pod numerami:

47 72 392 50

47 72 392 52

112 – numer alarmowy

Informacje można również przekazać w najbliższej jednostce policji lub wysłać pocztą elektroniczną na adres oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl.