Policja szuka 24-letniej Moniki Malendo. Pilny apel o pomoc

Monika Malendo zaginęła. Policja publikuje rysopis
Monika Malendo ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, zielone oczy oraz czarne, farbowane włosy obcięte na mulleta. Ma również kolczyki w nosie i liczne tatuaże. W dniu zaginięcia miała na sobie długi skórzany płaszcz oraz buty na koturnie z podeszwą w kolorze białym.
Policja publikuje zdjęcia 24-latki i zwraca się z apelem do wszystkich, którzy widzieli ją w ostatnim czasie lub mogą pomóc w ustaleniu, gdzie obecnie przebywa.
Policja czeka na informacje
Każda osoba posiadająca informacje dotyczące zaginionej może zgłosić się do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7.
Kontakt z funkcjonariuszami możliwy jest pod numerami:
- 47 72 392 50
- 47 72 392 52
- 112 – numer alarmowy
Informacje można również przekazać w najbliższej jednostce policji lub wysłać pocztą elektroniczną na adres oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl.