Artyści i przyjaciele żegnają Jana Frycza. Rozpoczął się pogrzeb aktora

Pogrzeb Jana Frycza w Warszawie. Znani artyści żegnają aktora
O godz. 11 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie rozpoczął się pogrzeb aktora Jana Frycza. O godz. 13 spod Bramy św. Honoraty na Powąskach Starych ruszy kondukt do grobu w Alei Zasłużonych.
Rodzina, informując o ostatniej drodze aktora, prosiła, by zamiast kwiatów składać datki na Dom Artystów Weteranów Scena Polskich w Skolimowie.
Oprócz bliskich Jana Frycza opłakuje całe środowisko polskiej kultury i sztuki. Na uroczystości obecni są przyjaciele aktorzy i inni artyści, m.in. Jan Englert i Beata Ścibakówna, Jerzy Radziwiłowicz, Sonia Bohosiewicz, Mikołaj Grabowski, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Borys Szyc, Małgorzata Kożuchowaska, Tomasz Karolak czy Arkadiusz Janiczek. Uroczystość ma charakter państwowy.
Więcej informacji wkrótce.
Jan Frycz odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat
Aktor zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. O jego śmierci poinformował 17 sierpnia Teatr Narodowy w Warszawie.
Jan Frycz stworzył setki aktorskich kreacji, na stałe zapisując się w historii polskiego filmu i teatru. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. W tygodniu poprzedzającym jego odejście, rozpoczął próby do „Orestei” w reż. Luka Percevala.
Wybitny Jan Frycz zostanie zapamiętany m.in. jako Dario z serialu „Ślepnąc od świateł”, surowy, despotyczny ojciec Andrzej Winkler z filmu „Pręgi” czy jako Stomil ze spektaklu „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego.
Na antenie RMF FM aktora wspominał Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Wspomnieniami związanymi z Janem Fryczem na naszej antenie podzielił się również aktor Cezary Pazura. O tym poniżej.