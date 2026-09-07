Artyści i przyjaciele żegnają Jana Frycza. Rozpoczął się pogrzeb aktora

Rozpoczął się pogrzeb Jana Frycza
O godz. 11 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie rozpoczął się pogrzeb aktora Jana Frycza. O godz. 13 spod Bramy św. Honoraty na Powąskach Starych ruszy kondukt do grobu w Alei Zasłużonych.
Rodzina, informując o ostatniej drodze aktora, prosiła, by zamiast kawiatów składać datki na Dom Artystów Weteranów Scena Polskich w Skolimowie. Oprócz bliskich Jana Frycza opłakuje całe środowisko polskiej kultury i sztuki. Na uroczystości obecni są przyjaciele aktorzy i inni aryści. Uroczystość na charakter państwowy.
Więcej informacji wkrótce.
Jan Frycz odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat
Aktor zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. O jego śmierci poinformował 17 sierpnia Teatr Narodowy w Warszawie.
Jan Frycz stworzył setki aktorskich kreacji, na stałe zapisując się w historii polskiego filmu i teatru. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. W tygodniu poprzedzającym jego odejście, rozpoczął próby do „Orestei” w reż. Luka Percevala.
Wybitny Jan Frycz zostanie zapamiętany m.in. jako Dario z serialu „Ślepnąc od świateł”, surowy, despotyczny ojciec Andrzej Winkler z filmu „Pręgi” czy jako Stomil ze spektaklu „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego.
Na antenie RMF FM aktora wspominał Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Wspomnianiami wziązanymi z Janem Fryczem na naszej antenie podzielił się również aktor Cezary Pazura. O tym poniżej.