Artyści i przyjaciele żegnają Jana Frycza. Rozpoczął się pogrzeb aktora

RMF24

O godzinie 11:00 w Sali Pożegnań na Powązkowach Wojskowych w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy, co podkreśla ogromny wkład aktora w polską kulturę. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w wieku 72 lat.

Rozpoczął się pogrzeb Jana Frycza

O godz. 11 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie rozpoczął się pogrzeb aktora Jana Frycza. O godz. 13 spod Bramy św. Honoraty na Powąskach Starych ruszy kondukt do grobu w Alei Zasłużonych.

Rodzina, informując o ostatniej drodze aktora, prosiła, by zamiast kawiatów składać datki na Dom Artystów Weteranów Scena Polskich w Skolimowie. Oprócz bliskich Jana Frycza opłakuje całe środowisko polskiej kultury i sztuki. Na uroczystości obecni są przyjaciele aktorzy i inni aryści. Uroczystość na charakter państwowy.

Więcej informacji wkrótce.

Jan Englert i Beata Ścibakówna na pogrzebie Jana Frycza, fot. Leszek Szymański / PAP

Krystyna Janda na pogrzebie Jana Frycza, fot. Leszek Szymański / PAP

Robert Więckiewicz na pogrzebie Jana Frycza, fot. Leszek Szymański / PAP

Janusz Gajos i Elżbieta Gajos na pogrzebie Jana Frycza, fot. Leszek Szymański / PAP

Pogrzeb Jana Frycza, fot. Leszek Szymański / PAP

Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska na pogrzebie Jana Frycza, fot. Leszek Szymański / PAP

Jan Frycz odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat

Aktor zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. O jego śmierci poinformował 17 sierpnia Teatr Narodowy w Warszawie.

Jan Frycz stworzył setki aktorskich kreacji, na stałe zapisując się w historii polskiego filmu i teatru. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. W tygodniu poprzedzającym jego odejście, rozpoczął próby do „Orestei” w reż. Luka Percevala.

Wybitny Jan Frycz zostanie zapamiętany m.in. jako Dario z serialu „Ślepnąc od świateł”, surowy, despotyczny ojciec Andrzej Winkler z filmu „Pręgi” czy jako Stomil ze spektaklu „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego.

Na antenie RMF FM aktora wspominał Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Wspomnianiami wziązanymi z Janem Fryczem na naszej antenie podzielił się również aktor Cezary Pazura. O tym poniżej.

„Równie ciekawy w garderobie, jak na scenie”. Englert, Żulczyk, Szczepkowska żegnają Frycza Jan Frycz nie żyje. Poinformował o tym dziś Teatr Narodowy w Warszawie. Aktor odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Artystę pożegnało wiele osób ze świata kultury i sztuki, m.in. pisarz Jakub Żulczyk, którego z Fryczem połączył kultowy serial „Ślepnąc…