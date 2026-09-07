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Artyści i przyjaciele żegnają Jana Frycza. Rozpoczął się pogrzeb aktora

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (11:13)

O godzinie 11:00 w Sali Pożegnań na Powązkowach Wojskowych w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy, co podkreśla ogromny wkład aktora w polską kulturę. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w wieku 72 lat.

Artyści i przyjaciele żegnają Jana Frycza. Rozpoczął się pogrzeb aktora
Pogrzeb Jana Frycza, 7 września 2026; fot. Leszek Szymański /PAP

Rozpoczął się pogrzeb Jana Frycza

O godz. 11 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie rozpoczął się pogrzeb aktora Jana Frycza. O godz. 13 spod Bramy św. Honoraty na Powąskach Starych ruszy kondukt do grobu w Alei Zasłużonych. 

Rodzina, informując o ostatniej drodze aktora, prosiła, by zamiast kawiatów składać datki na Dom Artystów Weteranów Scena Polskich w Skolimowie. Oprócz bliskich Jana Frycza opłakuje całe środowisko polskiej kultury i sztuki. Na uroczystości obecni są przyjaciele aktorzy i inni aryści. Uroczystość na charakter państwowy.

Więcej informacji wkrótce.

Jan Frycz odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat

Aktor zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. O jego śmierci poinformował 17 sierpnia Teatr Narodowy w Warszawie.

Jan Frycz stworzył setki aktorskich kreacji, na stałe zapisując się w historii polskiego filmu i teatru. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. W tygodniu poprzedzającym jego odejście, rozpoczął próby do „Orestei” w reż. Luka Percevala.

Wybitny Jan Frycz zostanie zapamiętany m.in. jako Dario z serialu „Ślepnąc od świateł”, surowy, despotyczny ojciec Andrzej Winkler z filmu „Pręgi” czy jako Stomil ze spektaklu „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego.

Na antenie RMF FM aktora wspominał Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Wspomnianiami wziązanymi z Janem Fryczem na naszej antenie podzielił się również aktor Cezary Pazura. O tym poniżej.


Źródło: RMF24
Tagi: pogrzeb Jan Frycz
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