Mówiła żartem, żyła z pasją. Warszawa pożegna Igę Cembrzyńską

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Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej odbędzie się 17 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Msza święta w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym rozpocznie się o godz. 11.00. Artystka, której charakterystyczny głos można usłyszeć m.in. w „Mówiłam żartem” czy „Intymny świat”, spocznie w grobie rodzinnym Kondratiuków. Zmarła 30 lipca w wieku 87 lat.

Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej 17 sierpnia

Iga Cembrzyńska zmarła 30 lipca. O odejściu tej wszechstronnej i charyzmatycznej artystki, cenionej aktorki teatralnej, filmowej, telewizyjnej i estradowej, a także scenarzystki i producentki poinformował ks. Andrzej Luter.

Dziś opublikowano klepsydrę dotyczącą ostatniego pożegnania. Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej odbędzie się 17 sierpnia. Msza święta żałobna rozpocznie się o godz. 11:00 w Kościele Środowisk Twórczych na pl. Teatralnym 18. Artystka spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 w kwaterze G -TUJE-26.

„Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam”

Zamiast kwiatów prosimy o darowiznę na rzecz Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio założonego przez Ks. Jana Kaczkowskiego. Nr konta: Bank PKO BP 49 1020 1912 0000 9202 0148 8055 - zaapelowała rodzina.

Rozpoznawalność przyniosła jej rola mauretańskiej księżniczki Eminy w filmowej adaptacji dzieła Jana Potockiego „Rękopis znaleziony w Saragossie” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, która stała się kamieniem milowym w historii polskiego kina.

Choć pracowała również z Andrzejem Wajdą i innymi uznanymi reżyserami, to filmy Andrzeja Kondratiuka najsilniej zapisały się w jej dorobku. Byli parą prywatnie, pobrali się na początku lat 80. i pozostali razem aż do śmierci reżysera w 2016 roku.

Janusz Kondratiuk i Iga Cembrzyńska w 2016 roku, fot. Albert Zawada / PAP

Iga Cembrzyńska zagrała w wielu jego filmach, m.in. „Hydrozagadce”, „Jak to się robi”, „Pełni” i „Gwiezdnym pyle”, za rolę w tym ostatnim otrzymując nagrodę Złoty Ekran.

W 1979 roku małżonkowie zamieszkali w Gzowie koło Pułtuska, które stało się ich twórczym azylem. Powstały tam takie filmy jak „Cztery pory roku”, „Wrzeciono czasu” i „Słoneczny zegar”.

W latach 90. założyła firmę Iga Film, dzięki której produkowała wszystkie filmy swojego męża. Była również członkinią Polskiej Akademii Filmowej.