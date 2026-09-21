Pociąg pod Warszawą jak po ostrzale. Pęknięte szyby i wgniecenia

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Kilkanaście uszkodzeń pociągu podmiejskiego relacji Warszawa-Skierniewice wykryła w okolicach Żyrardowa obsługa składu - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Uszkodzenia wyglądają jak po ostrzale z broni pneumatycznej. Sprawę wyjaśnia policja.

Kierownik pociągu na stacji Sucha Żyrardowska zobaczył uszkodzone szyby w składzie pociągu, którym jechał w stronę Skierniewic.

W sumie naliczył osiem uszkodzonych szyb, które miały pęknięcia wyglądające tak, jakby powstały po ostrzale. Dodatkowo na poszyciu wagonów wykryto kilka wgnieceń.

Usłyszeli potężny huk. Tajemnicze uszkodzenie dachu w budynku w Poznaniu Tajemnicze uszkodzenie dachu w budynku mieszkalnym Poznaniu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, służby wyjaśniają, co zrobiło otwór w dachu, w wyniku którego w szeregowcu na Junikowie spadł fragment sufitu podwieszanego.

W pociągu było 20 pasażerów, nikomu nic się nie stało. Nie wiadomo też, kiedy doszło do uszkodzeń. Zbadany zostanie zapis kamer monitoringu.

Jak się dowiedział dziennikarz RMF FM, Straż Ochrony Kolei nie zakwalifikowała tego incydentu jako dywersji, a przypuszcza, że mógł to być wybryk chuligański.