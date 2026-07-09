Pociąg odjechał, 5-latka została na peronie. Jest nagranie z dworca

RMF24

Stała sama na peronie, trzymając się dwóch walizek. Widząc, że pociąg zaczyna odjeżdżać, ruszyła za nim, ale na niewiele się to zdało. Historia 5-latki obiegła dwa dni temu media, teraz pojawiło się nagranie pokazujące sytuację z Dworca Zachodniego.

Nagranie opublikował Polsat News. Widać na nim, jak w czasie gdy pociąg stoi na peronie, mężczyzna, prawdopodobnie ojciec, wypakowuje najpierw bagaże, a potem przenosi dziewczynkę na peron. Następnie wraca do pociągu, prawdopodobnie po resztę bagaży. Drzwi zamykają się tuż za nim.

Pociąg rusza. Zdezorientowana 5-latka - widząc odjeżdżający skład - zaczyna za nim biec, ale ten znika z peronu. Następnie widzimy, jak z dziewczynką zaczyna rozmawiać mężczyzna, który później powiadomił o całej sprawie policjantów. W asyście funkcjonariuszy wrócił później do dziewczynki, a przedstawiciele służb zaopiekowali się nią.

Rodzice też zgłosili się na policję

W komunikacie dotyczącym sprawy, policjanci zaznaczyli, że rodzice dziewczynki zgłosili, co wydarzyło się na dworcu. Tłumaczyli, że wypakowywali bagaże w momencie, kiedy drzwi pociągu zamknęły się, a skład razem z nimi odjechał w kierunku Warszawy Centralnej.

Dziewczynka została odebrana później przez rodziców na komisariacie. Nie zgłosili oni żadnych uwag co do stanu zdrowia dziecka.