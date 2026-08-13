RMF24

Do 5 lat więzienia grozi 39-latkowi, który z tasakiem w ręku niszczył skutery zaparkowane na jednym z osiedli w Warszawie. Mężczyzna był pijany. Policja pokazała nagranie, na którym widać jego atak na jednoślady.

Pijany i z tasakiem w ręku. 39-letni wandal zatrzymany w Warszawie (KSP)

Pijany i z tasakiem w ręku. 39-letni wandal zatrzymany w Warszawie (KSP) / Policja

Straty po ataku wandala zostały oszacowane przez właściciela skuterów na 3600 złotych. Policja informuje, że jednoślady zostały przewrócone na bok. Mają uszkodzone elementy plastikowe i karoserię. Jeden z nich ma także zniszczone siedzenie.

Policja

39-latek był pijany - miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. Policjanci zabezpieczyli tasak, którego używał mężczyzna. Ważnym dowodem było dla nich nagranie wykonane przez świadka zdarzenia.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut. Grozi mu do 5 lat więzienia.