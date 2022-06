W centrum Warszawy wystartowała XXI Parada Równości. Organizatorzy spodziewają się nawet 80 tysięcy osób. Wraz z polską społecznością LGBT przez stolicę przechodzą też Ukraińcy, którzy nie mają możliwości zorganizowania parady w Kijowie. W związku z wydarzeniem mieszkańcy stolicy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Marsz zakończy się na ulicy Świętokrzyskiej (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Warszawska Parada rozpoczęła się pod Pałacem Kultury i Nauki i przechodzi ulicą Marszałkowską do Placu Konstytucji, dalej ul. Waryńskiego do stacji Metra Politechnika, Al. Armii Ludowej, Al. Niepodległości i Al. Jana Pawła II. Marsz zakończy się na ulicy Świętokrzyskiej. Trasa przemarszu to około 4 kilometry.

Całe otoczenie Pałacu Kultury stało się właśnie tęczowym miasteczkiem. Atmosfera jest festynowa. Są tu stragany z gadżetami, jedzeniem i napojami, ale też punkty informacyjne, także ze wsparciem psychologicznym. Widać również ozdobione tęczowymi balonami i flagami jeżdżące platformy - relacjonuje dziennikarz RMF FM Roch Kowalski.

Jak powiedzieli uczestnicy wydarzenia naszemu dziennikarzowi - dzień parady to jedyny taki dzień w roku, kiedy mogą się oni poczuć w pełni akceptowani i bezpieczni.

Utrudnienia na ulicach Warszawy

Jak poinformował stołeczny ratusz, w związku z sobotnim marszem planowane są zmiany w organizacji ruchu. Od godz. 14 zamknięte będą ulice: Świętokrzyska, a także Emilii Plater i Marszałkowska.

Trasy kursowania zmienią autobusy linii: 100, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 157, 158, 159, 160, 167, 171, 174, 175, 178, 200, 502, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525.

"W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ul. Marszałkowską i w Al. Jerozolimskich. Trasy zmienią także tramwaje linii: 4, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 33, 35, 36. Pojazdy będą kierowane na najbliższe objazdy. Miasto zachęca warszawianki i warszawiaków do korzystania z metra" - przekazał stołeczny ratusz.

Specjalni informatorzy

Na przystankach w centrum, na pl. Bankowym, pl. Zawiszy, rondzie Waszyngtona i przy dworcu Centralnym będzie można spotkać ubranych w odblaskowe kamizelki informatorów.

"Odpowiedzą oni pasażerom na pytania o aktualne utrudnienia i zmiany tras komunikacji miejskiej. Dodatkowo na ulicach, na których nie będą kursowały tramwaje i autobusy, pojawią się radiowozy Zarządu Transportu Miejskiego, z których ogłaszane będą komunikaty i informacje" - napisano.