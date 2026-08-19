Pandora Gate: Youtuber Stuu z zarzutami. Nie przyznał się do winy

RMF24

Zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15. roku życia usłyszał znany youtuber Stuart K.-B., znany jako Stuu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, że mężczyzna nie przyznał się winy.

Rzecznik wyjaśnił, że czynności procesowe, które odbyły się w środę, polegały na ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanego. Ogłoszone zarzuty dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku - dodał.

Poinformował, że zarzuty dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15. roku życia.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, zakomunikował, że złoży wyjaśnienia po zapoznaniu się całością materiału dowodowego. Odpowiadał natomiast na pytania obrońców, przy czym pytania te nie dotyczyły zarzucanych mu czynów, ale okoliczności bardziej formalnych mających związek z ewentualnym dalszym stosowaniem aresztowania - powiedział prok. Skiba.

Konieczne badania youtubera

Jeszcze dziś skierowany do Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów zostanie wniosek o utrzymanie stosowania aresztu. Przypomniał, że od października 2024 roku stosowany jest wniosek o areszt wobec Stuu, który miał związek z poszukiwaniami go poza terytorium Polski, wdrożeniem listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania. Warszawski sąd podejmie decyzję w czwartek.

Na dalszym etapie planowane będzie przeprowadzenie badań sądowo-psychiatrycznych z udziałem podejrzanego, a także seksuologicznych, co ma związek z czynami, o których popełnienie jest podejrzany - zaznaczył rzecznik warszawskiej prokuratury.

Przekazał też, że nie są to pierwsze i ostatnie zarzuty w tej sprawie. Podkreślił, że jest to bardzo szerokie postępowanie.

Cześć z postępowań na terenie okręgu warszawskiego zakończyła się prawomocnymi postępowaniami o umorzeniu śledztw. Być może wynika to z faktu, że były one najgorzej udokumentowane. Natomiast, żeby ta sprawa nie miała różnych wątków pobocznych, które w pewien sposób mogłyby optykę całego postępowania zakłócać, część dowodów została wyłączona do odrębnego postępowania - wyjaśnił.

Afera Pandora Gate

Stuu został przesłuchany w związku aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 r., gdy Sylwester Wardęga opublikował materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. W październiku 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi K.-B. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.

W ubiegłym tygodniu Stuu został przewieziony z Wielkiej Brytanii do Polski; osadzono go w jednym z warszawskich aresztów. Od października 2023 r. K.-B. przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, oczekując na ekstradycję do Polski.

34-letni Stuart K.-B. urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii; ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 r. przeniósł się do Polski, gdzie rozpoczął karierę twórcy internetowego pod pseudonimami Polski Pingwin, a potem Stuu. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także o charakterze lifestylowym i komediowym. Jego konto na YouTube obserwowało 4,1 mln osób, a na Instagramie - 1,8 mln. Kilka lat temu wrócił do Wielkiej Brytanii, by opiekować się chorą na raka matką, w związku z czym wycofał się z aktywności internetowej.