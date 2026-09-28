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Ostrzelał pociąg z wiatrówki. 19-latek wyrządził szkody na ogromną kwotę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 września (13:16)

19-latek miał strzelać z wiatrówki do pociągu relacji Warszawa–Skierniewice. Straty oszacowano na ok. 200 tys. zł. Podejrzany wpadł w ręce służb, usłyszał zarzut i przyznał się do winy.

Ostrzelał pociąg z wiatrówki. 19-latek wyrządził szkody na ogromną kwotę
Podejrzany w rękach policji/fot. Policja Mazowiecka /-
  • 19-latek ostrzelał pociąg z wiatrówki.
  • Wyrządził szkody na 200 tysięcy złotych.
  • Jaka kara mu grozi?
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Straty w wysokości kilkuset tysięcy złotych

Sprawa miała swój początek 19 września około godziny 21:30. Na policję w Żyrardowie Straż Ochrony Kolei zgłosiła uszkodzenie pociągu w rejonie miejscowości Sucha Żyrardowska. Na miejsce skierowano mundurowych, którzy przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli dowody, w tym nagrania z monitoringu.

Z ustaleń służb wynika, że uszkodzone zostało osiem szyb zewnętrznych i przednia szyba pociągu. Odnotowano również wgniecenia na wagonach. Mundurowi ustalili, że zniszczenia powstały w wyniku użycia broni gazowej. Straty wstępnie oszacowano na ok. 200 tys. zł.

Mundurowi zabezpieczyli pistolet

Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Wkrótce wytypowano osobę odpowiedzialną za uszkodzenie pociągu. W efekcie 25 września mundurowi zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu żyrardowskiego podejrzanego o zniszczenie maszyny.

Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet, z którego – jak ustalono – miał oddawać strzały w kierunku pociągu – poinformowali żyrardowscy policjanci.

Grozi mu nawet 7 lat więzienia

19-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim. Przyznał się do popełnienia czynu. Wobec mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór.

„Za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a sąd może dodatkowo orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego” – podkreśliła żyrardowska policja.


Źródło: RMF24
Tagi: Pociąg
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