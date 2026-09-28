Ostrzelał pociąg z wiatrówki. 19-latek wyrządził szkody na ogromną kwotę

Straty w wysokości kilkuset tysięcy złotych
Sprawa miała swój początek 19 września około godziny 21:30. Na policję w Żyrardowie Straż Ochrony Kolei zgłosiła uszkodzenie pociągu w rejonie miejscowości Sucha Żyrardowska. Na miejsce skierowano mundurowych, którzy przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli dowody, w tym nagrania z monitoringu.
Z ustaleń służb wynika, że uszkodzone zostało osiem szyb zewnętrznych i przednia szyba pociągu. Odnotowano również wgniecenia na wagonach. Mundurowi ustalili, że zniszczenia powstały w wyniku użycia broni gazowej. Straty wstępnie oszacowano na ok. 200 tys. zł.
Mundurowi zabezpieczyli pistolet
Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Wkrótce wytypowano osobę odpowiedzialną za uszkodzenie pociągu. W efekcie 25 września mundurowi zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu żyrardowskiego podejrzanego o zniszczenie maszyny.
Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet, z którego – jak ustalono – miał oddawać strzały w kierunku pociągu – poinformowali żyrardowscy policjanci.
Grozi mu nawet 7 lat więzienia
19-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim. Przyznał się do popełnienia czynu. Wobec mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór.
„Za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a sąd może dodatkowo orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego” – podkreśliła żyrardowska policja.