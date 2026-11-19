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W zaledwie 48 godzin wyprzedano wszystkie 26 tysięcy miejsc na 21. Półmaraton Warszawski. To absolutny rekord – komplet uczestników zgłosił się aż cztery miesiące przed startem imprezy. 21. Półmaraton Warszawski odbędzie się w przyszłym roku, a dokładnie 14 marca.

Zawrotne tempo rejestracji: tysiące chętnych w minutę

Zainteresowanie 21. Półmaratonem Warszawskim przerosło wszelkie oczekiwania. Już w pierwszej minucie od otwarcia zapisów zarejestrował się pierwszy tysiąc uczestników. Po upływie doby na liście startowej widniało ponad 16 tysięcy nazwisk, a kolejne godziny przyniosły całkowite wyczerpanie dostępnej puli 26 tysięcy miejsc. To wynik bez precedensu, zwłaszcza że organizatorzy udostępnili więcej miejsc niż przed rekordową, jubileuszową 20. edycją wydarzenia.

Porównując tegoroczne tempo zapisów do poprzedniej edycji, skala zainteresowania jest jeszcze bardziej imponująca. Rok wcześniej pula miejsc rozeszła się dwa miesiące przed startem, tym razem komplet uczestników zgłosił się już na cztery miesiące przed biegiem. Tak szybkie wyprzedanie wszystkich pakietów startowych potwierdza, że 14 marca 2027 roku Warszawa stanie się areną największej imprezy biegowej w historii Polski.

Akcja #BiegamDobrze – biegaj i pomagaj

Dla osób, które nie zdążyły zarejestrować się w tradycyjny sposób, pozostaje jeszcze szansa na udział przez charytatywną ścieżkę #BiegamDobrze. Organizatorzy przygotowali 2 tysiące dodatkowych miejsc dla tych, którzy zdecydują się połączyć sportowy wysiłek z pomocą potrzebującym. Każdy uczestnik tej ścieżki może wybrać jedną z 13 organizacji dobroczynnych i założyć zbiórkę na jej rzecz.

Proces rejestracji w #BiegamDobrze jest ściśle określony. Po wypełnieniu formularza, kandydat ma 48 godzin na uruchomienie zbiórki. W ciągu pierwszych 14 dni konieczne jest zebranie minimum 50 zł, a ostateczny warunek otrzymania numeru startowego to uzbieranie co najmniej 500 zł do 1 lutego 2027 roku. W przypadku nieosiągnięcia tych progów, miejsce trafia do kolejnej osoby z listy oczekujących.

Akcja #BiegamDobrze z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Podczas jubileuszowego 20. Półmaratonu Warszawskiego w ramach tej inicjatywy udało się zebrać ponad milion złotych na cele charytatywne, a łączna kwota zebrana od początku funkcjonowania programu przekroczyła już 13 milionów złotych.

Warszawa na mapie SuperHalfs Europa

21. Półmaraton Warszawski odbędzie się 14 marca 2027 roku i będzie miał wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy warszawski bieg zostanie włączony do prestiżowego cyklu SuperHalfs Europa, obok takich miast jak Neapol, Belgrad, Wiedeń, Ryga i Sztokholm. To nie tylko ogromne wyróżnienie dla organizatorów, ale także szansa na jeszcze większą promocję polskiej stolicy w międzynarodowym środowisku biegaczy.

Organizatorzy zapowiadają również prezentację nowej trasy biegu, która zostanie ogłoszona w grudniu tego roku.