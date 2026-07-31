Ogień pochłonął salon Forda. Sprawę bada prokuratura

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Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ nadzoruje śledztwo dotyczące pożaru, który 23 lipca wybuchł w salonie i serwisie Forda przy ul. Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. O postępowaniu poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prok. Marzena Kiełek-Łopińska.

Miejsce po pożarze warsztatu i salonu samochodowego przy ul. Krasnobrodzkiej na Targówku w Warszawie (fot. Leszek Szymański)

Miejsce po pożarze warsztatu i salonu samochodowego przy ul. Krasnobrodzkiej na Targówku w Warszawie (fot. Leszek Szymański) / PAP

Pożar objął cały budynek oraz znajdujące się w pobliżu samochody należące do klientów. Trwa ustalanie liczby osób, które poniosły straty, a także dokładnej wartości zniszczonego mienia.

Śledczy rozpoczęli już pierwsze czynności, przesłuchując świadków zdarzenia. Do sprawy powołano również biegłego z zakresu pożarnictwa, który ma ustalić przyczynę i przebieg pożaru oraz ocenić, czy obiekt spełniał wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Kolejne działania prokuratury będą uzależnione od wyników ekspertyzy. W planach są szczegółowe oględziny pogorzeliska z udziałem specjalisty, analiza zapisów monitoringu oraz sprawdzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przebiegu akcji gaśniczej.

W wyniku pożaru niemal całkowicie zniszczony został salon wraz z serwisem oraz kilkanaście samochodów. Strażakom udało się jednak ochronić przed ogniem sąsiedni salon. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej na miejscu pracowało 45 zastępów straży pożarnej, wspieranych przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego, podnośniki oraz drony.