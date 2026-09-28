Odszedł Ryszard Kniaź. Powstaniec warszawski, który walczył o Mokotów

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W wieku 99 lat zmarł Ryszard Kniaź ps. Janusz II – powstaniec warszawski i żołnierz Armii Krajowej. Walczył na Mokotowie w pułku „Baszta”. O jego śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej.

„Jego losy są częścią historii Warszawy i pokolenia, któremu przyszło walczyć o wolność Ojczyzny w czasie niemieckiej okupacji. Dziś żegnamy Bohatera i świadka historii. Jego służba dobiegła końca, ale pamięć o Jego odwadze i udziale w walce o wolną Polskę pozostanie z nami na zawsze" - zaznaczono w opublikowanym w poniedziałek wpisie Wojsk Obrony Terytorialnej na Facebooku.

W czasie Powstania Warszawskiego Kniaź był żołnierzem Oddziału Wojskowej Służby Ochrony Państwa w Obwodzie V Mokotów Okręgu Warszawa AK. Brał udział w walkach o szkołę przy ul. Woronicza, dworzec Kolei Południe, tereny Wyścigów Konnych oraz klasztor na Służewcu.

Po kapitulacji Mokotowa, 27 września 1944 roku, trafił do niemieckiej niewoli. Przebywał w niej do końca wojny. Został wyzwolony 9 maja 1945 roku przez wojska brytyjskie.

Po odzyskaniu wolności znalazł się w obozie Westerland na wyspie Sylt, a następnie wyjechał do Rzymu. Tam ukończył tzw. dużą maturę w polskim liceum działającym przy II Korpusie Polskim we Włoszech. Do Polski wrócił w 1946 roku.

W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Ryszard Kniaź otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 19 września świętował 99. urodziny.