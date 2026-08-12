Odkręcił gaz, chciał doprowadzić do wybuchu. Zdecydowały sekundy

Rzeczona sytuacja wydarzyła się po południu, 8 sierpnia.
Dyżurny siedleckiej komendy odebrał telefon. 46-letnia kobieta zgłosiła, że jej mąż wszczął awanturę, a gdy ona wyszła z domu, nie chciał wpuścić jej do środka. 65-latek był nietrzeźwy.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce, próbowali nakłonić mężczyznę do otwarcia drzwi. Ten jednak konsekwentnie odmawiał, a w pewnym momencie zagroził, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu.
Wezwano wówczas straż pożarną i rozpoczęto ewakuację – z trzypiętrowego bloku wyprowadzono 38 osób.
Zagrożenie narastało, więc służby wyważyły drzwi do mieszkania 65-latka. Momentalnie wyczuli zapach gazu, zobaczyli butlę z odkręconym zaworem i mężczyznę próbującego odpalić zapalniczkę.
Funkcjonariusz błyskawicznie ruszył w jego kierunku, obezwładnił go i odebrał zapalniczkę. Zapobiegło to tragedii o możliwie katastrofalnych skutkach – wskazują policjanci z siedleckiej komendy.
Na miejsce przyjechali również ratownicy medyczni. Niedoszły zamachowiec w asyście policji trafił do szpitala.
W policyjnym komunikacie podkreślono bohaterską postawę mundurowych i fakt, że ich praca niekiedy wiąże się z narażaniem własnego życia i zdrowia.
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- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
- 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
- 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.