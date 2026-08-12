RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Odkręcił gaz, chciał doprowadzić do wybuchu. Zdecydowały sekundy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (09:37)

Mężczyzna z zapalniczką w ręku, odkręcona butla z gazem i sekundy, które zdecydowały, że tragedii udało się uniknąć. Tak wyglądała niedawna interwencja, do której doszło w Siedlcach (woj. mazowieckie). Policję wezwano w związku z awanturą domową.

Odkręcił gaz, chciał doprowadzić do wybuchu. Zdecydowały sekundy
Mężczyzna groził wysadzeniem butli z gazem w bloku w Siedlcach (fot. KMP Siedlce) /Policja

Rzeczona sytuacja wydarzyła się po południu, 8 sierpnia.

Dyżurny siedleckiej komendy odebrał telefon. 46-letnia kobieta zgłosiła, że jej mąż wszczął awanturę, a gdy ona wyszła z domu, nie chciał wpuścić jej do środka. 65-latek był nietrzeźwy.

Policjanci, którzy pojechali na miejsce, próbowali nakłonić mężczyznę do otwarcia drzwi. Ten jednak konsekwentnie odmawiał, a w pewnym momencie zagroził, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu.

Wezwano wówczas straż pożarną i rozpoczęto ewakuację – z trzypiętrowego bloku wyprowadzono 38 osób.

Zagrożenie narastało, więc służby wyważyły drzwi do mieszkania 65-latka. Momentalnie wyczuli zapach gazu, zobaczyli butlę z odkręconym zaworem i mężczyznę próbującego odpalić zapalniczkę.

Funkcjonariusz błyskawicznie ruszył w jego kierunku, obezwładnił go i odebrał zapalniczkę. Zapobiegło to tragedii o możliwie katastrofalnych skutkach – wskazują policjanci z siedleckiej komendy.

Na miejsce przyjechali również ratownicy medyczni. Niedoszły zamachowiec w asyście policji trafił do szpitala.

W policyjnym komunikacie podkreślono bohaterską postawę mundurowych i fakt, że ich praca niekiedy wiąże się z narażaniem własnego życia i zdrowia.

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

  • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
  • 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
  • 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
  • 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Źródło: RMF24
Tagi: Siedlce
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: