Odkręcił gaz, chciał doprowadzić do wybuchu. Zdecydowały sekundy

RMF24

Mężczyzna z zapalniczką w ręku, odkręcona butla z gazem i sekundy, które zdecydowały, że tragedii udało się uniknąć. Tak wyglądała niedawna interwencja, do której doszło w Siedlcach (woj. mazowieckie). Policję wezwano w związku z awanturą domową.

Mężczyzna groził wysadzeniem butli z gazem w bloku w Siedlcach (fot. KMP Siedlce)

Mężczyzna groził wysadzeniem butli z gazem w bloku w Siedlcach (fot. KMP Siedlce) / Policja

Rzeczona sytuacja wydarzyła się po południu, 8 sierpnia.

Dyżurny siedleckiej komendy odebrał telefon. 46-letnia kobieta zgłosiła, że jej mąż wszczął awanturę, a gdy ona wyszła z domu, nie chciał wpuścić jej do środka. 65-latek był nietrzeźwy.

Policjanci, którzy pojechali na miejsce, próbowali nakłonić mężczyznę do otwarcia drzwi. Ten jednak konsekwentnie odmawiał, a w pewnym momencie zagroził, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu.

Wezwano wówczas straż pożarną i rozpoczęto ewakuację – z trzypiętrowego bloku wyprowadzono 38 osób.

Zagrożenie narastało, więc służby wyważyły drzwi do mieszkania 65-latka. Momentalnie wyczuli zapach gazu, zobaczyli butlę z odkręconym zaworem i mężczyznę próbującego odpalić zapalniczkę.

Funkcjonariusz błyskawicznie ruszył w jego kierunku, obezwładnił go i odebrał zapalniczkę. Zapobiegło to tragedii o możliwie katastrofalnych skutkach – wskazują policjanci z siedleckiej komendy.

Policja

Na miejsce przyjechali również ratownicy medyczni. Niedoszły zamachowiec w asyście policji trafił do szpitala.

W policyjnym komunikacie podkreślono bohaterską postawę mundurowych i fakt, że ich praca niekiedy wiąże się z narażaniem własnego życia i zdrowia.

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