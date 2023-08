"Przeraźliwy huk", "to było straszne", "aż ściany i szyby drżały", "szukam psa, którego wystraszyły te wybuchy" - m.in. tymi słowami słuchacze RMF FM zgłaszali na Gorącą Linię informacje o odgłosach dwóch wybuchów, które słyszalne były w godzinach wieczornych w rejonie Radomia. Komunikat w tej sprawie w mediach społecznościowych opublikowała radomska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po godzinie 18:30 otrzymaliśmy wiele zgłoszeń na Gorącą Linię RMF FM dotyczących dwóch głośnych eksplozji w rejonie Radomia.

Hałas był słyszalny w promieniu ponad 70 kilometrów na zachód i wschód od Radomia - zarówno w oddalonych o ok. 80 km Czerniewicach (pow. tomaszowski), jak i znajdującym się ponad 70 kilometrów Opolu Lubelskim.

Jestem z okolic Puław, Opole Lubelskie. Dzisiaj około g. 18 było tu słychać dwa potężne wybuchy. Nikt w gminie nie wie, co to za wybuchy - powiedział słuchacz. Jak zaznaczył mieszkaniec Radomia, "aż ściany i szyby drżały". Moja siostra mieszka 10 km od Radomia i pojawił się tam myśliwiec. Wiem, że będzie za chwilę Air Show, ale to było strasznie słyszalne. Szukam psa, którego wystraszyły te wybuchy - relacjonował.

MSWiA powinno poinformować mieszkańców za pośrednictwem mediów, bo u nas pół wioski wyszło na ulicę i była panika. To był jeden wielki huk - zaznaczył z kolei mieszkaniec gminy Czerniewice. Ja byłem w domu i dom się zatrząsł - dodał.

Mieszkaniec Tomczyc podkreślił: "Mam 40 lat i nie spotkałem się z czymś takim".

Komunikat radomskiej policji

Radomska policja o godzinie 20 opublikowała w mediach społecznościowych komunikat w tej sprawie (został on później usunięty i ponownie opublikowany o godzinie 20:45).

"Ok. godz. 18:15 słychać było z zewnątrz dwa głośne huki następujące po sobie w krótkim odstępie czasu. Żadna ze służb nie otrzymała informacji o zdarzeniu skutkującym w obrażenia i uszkodzenia na terenie miasta i powiatu radomskiego" - podali mundurowi.

Jak czytamy w komunikacie, "z informacji uzyskanych od Dyżurnego Obrony Powietrznej - Szefa Zmiany i Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków Balice - okazuje się, że huki te były wywołane przez dwa samoloty odrzutowe F-16 RP, które wykonywały zaplanowane loty ćwiczebne i przeszły granicę dźwięku co spowodowało hałas przypominający wybuchy".

Komentarz w tej sprawie w mediach społecznościowych przed godziną 19 opublikował także Grzegorz Tuszyński, dyrektor radomskiego lotniska.

"Dla wszystkich uspokajająco: te 'wybuchy' nad Radomiem i w okolicy to tylko tzw. sonic boom - czyli efekt przekroczenia bariery dźwięku przez samoloty, które przeleciały m.in. nad naszym miastem. Nie ma to związku z funkcjonowaniem naszego radomskiego lotniska" - napisał na Facebooku Grzegorz Tuszyński.