Od najbliższego poniedziałku - do 3 września, będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy na kolei. Z powodu prac na Warszawskim Węźle Kolejowym, dziennie przez stację Warszawa Zachodnia, przejedzie o 220 pociągów mniej. Składy będą jeździć zmienioną albo skróconą trasą. Mogą zostać też odwołane.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM

O 220 pociągów na dobę mniej - od najbliższego poniedziałku do soboty, 3 września - będzie przejeżdżało przez stację Warszawa Zachodnia. Przeciętnie przez stację przejeżdża 740 składów, ale ze względu na prowadzone prace, przez 13 dni będzie ich 520.

Na Warszawskim Węźle Kolejowym, będą przyłączane nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a to wymaga ograniczenia liczby pociągów - mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.





"Wszystkie prace, które realizowane są na stacji Warszawa Zachodnia, prowadzone są przy ruchu pociągów a zatem jest to dodatkowe wyzwanie, nie tylko dla kolejarzy, ale także dla wykonawcy. Założeniem inwestycji jest to, aby stacja była cały czas przejezdna, aby mogli z niej korzystać pasażerowie (...) Natomiast warto wcześniej sprawdzić jeszcze na rozkładzie, jak dany pociąg ruszy w tym czasie przez warszawski węzeł kolejowy. Część pociągów będzie skierowana na stację Warszawa Gdańska. Część pociągów może mieć skrócone relacje. Część pociągów będzie odwołana" - tłumaczy Jakubowski.





Niedogodności mogą dotknąć pasażerów pociągów dalekobieżnych, ale nie tylko





"Pociągi spółki PKP Intercity w wielu przypadkach zostaną skierowane do stacji Warszawa Gdańska. Tym samym nie zatrzymają się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Wiele z tych składów nie pojedzie też przez stację Warszawa Wschodnia. Wszystkie pociągi spółki Polregio, które łączą Poznań lub Łódź z Warszawą, które dotąd dojeżdżały do stacji Warszawa Główna, również zostaną skierowane do stacji Warszawa Gdańska i tam też będą rozpoczynały swój bieg. Podobnie będzie ze wszystkimi weekendowymi pociągami spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna. One dotąd też jeździły do stacji Warszawa Główna lub Warszawa Wschodnia. Teraz będą przez te kilka dni jeździły do i ze stacji Warszawa Gdańska" - tłumaczy Tomasz Gidelski ze Stowarzyszenia Bezpieczna i Przyjazna Kolej.

Zmiany zostały wpisane w rozkład jazdy. Przed rozpoczęciem podróży koniecznie trzeba do niego zajrzeć. Może się okazać, że pociąg, którym codziennie jechaliście do pracy, pojedzie inną trasą, albo niestety, będzie odwołany. Najlepiej to sprawdzać na Portalu Pasażera.

Z powodu utrudnień na Warszawskim Węźle Kolejowym bilety KM będą honorowane w środkach transportu ZTM. Tutaj znajdziesz więcej szczegółów>>>>>>