Miejskie Zakłady Autobusowe rozpoczynają testy polskiego autobusu wodorowego NesoBus. Pojazd będzie woził warszawiaków do połowy listopada. NesoBus nie emituje spalin, a dodatkowo oczyszcza powietrze. To pierwszy autobus wodorowy w stolicy.

Testowany w Warszawie autobus stworzyli polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata.

NesoBus ma 12 m długości, 2.55 m szerokości, 3.4 m wysokości a jego masa to niespełna 13 ton. W autobusie są 93 miejsca, w tym 37 to miejsca siedzące.

Według deklaracji producenta zasięg pojazdu to około 450 km. Tankowanie trwa tylko 15 minut. Zużywa średnio około 8 kg wodoru na 100 km. Autobus nie emituje spalin, oczyszcza powietrze, a jedyne, co emituje to para wodna. Był już testowany m.in. w Trójmieście i Wrocławiu.

Polski autobus wodorowy ma silnik elektryczny. Wytwarza prąd na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Posiada własną "minielektrownię". Fizycznie wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna napędzająca silnik elektryczny. Nie ma żadnego procesu spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, autobus emituje z rury wydechowej parę wodną. Ta woda jest w pełni destylowana.

Nazwa autobusu to skrót od "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza" powietrze. Pojazd jest zasilany tzw. zielonym wodorem. Rozpoczęcie produkcji seryjnej jest planowane na 2023 r. w fabryce powstającej w Świdniku.



