Obywatelka Kenii więziona w mieszkaniu w Otwocku. 40-latek z zarzutami

Do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że obywatelka Kenii jest wbrew swojej woli przetrzymywana w jednym z mieszkań na terenie miasta.
Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania, które pozwoliły ustalić miejsce pobytu pokrzywdzonej. Po dotarciu pod wskazany adres policjanci usłyszeli głos kobiety wzywającej pomocy.
Drzwi do mieszkania były zamknięte od zewnątrz, dlatego podjęto decyzję o ich siłowym otwarciu.
Uwolnienie i pomoc dla ofiary
Kobieta została bezpiecznie uwolniona i natychmiast otrzymała niezbędną pomoc. Na miejscu pojawiła się także grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła materiał dowodowy. W sprawie zatrzymano 40-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w procederze handlu ludźmi.
Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w tej sprawie. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego zatrzymany usłyszał zarzut handlu ludźmi i trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.