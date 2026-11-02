Obrażał policjantów przed siedzibą TK. Sąd rozpatrzył sprawę w trybie przyspieszonym

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1500 zł grzywny ma zapłacić mężczyzna, który podczas piątkowej manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym kierował wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem policjantów. Sąd rozpatrzył sprawę 49-latka w trybie przyspieszonym.

Do zdarzenia doszło w piątek w rejonie al. Jana Szucha. Policjanci Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji pełnili służbę w związku z zabezpieczeniem zgromadzenia publicznego przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Jeden z mężczyzn krzyczał w kierunku funkcjonariuszy. Obrażał ich i używał wobec nich wulgarnych określeń. Sytuację próbował załagodzić jeden z policjantów. Na chwilę mężczyznę odciągnęły osoby postronne i uspokoiły go. Jednak 49-latek ponownie podszedł do policjantów i znów wulgarnie odzywał się do jednego z nich. W związku z jego zachowaniem funkcjonariusz zatrzymał mężczyznę.

Przy mężczyźnie znaleziono mały, składany scyzoryk. Podczas przewożenia do jednostki policji mężczyzna nadal znieważał funkcjonariusza.

Mężczyzna trafił najpierw na badania do szpitala, a potem został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Sprawa została skierowana do sądu do rozpoznania w trybie przyspieszonym.

49-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i przeprosił funkcjonariuszy za swoje zachowanie. Sąd uznał go za winnego popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Wymierzył mu 1500 zł grzywny.