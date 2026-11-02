Obiecywał użytkowe poddasze, a nie zbudował nawet schodów. Deweloper ukarany

RMF24

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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na dewelopera Groen Konstancin I karę przekraczającą 1,1 mln zł. Według UOKiK spółka przekazywała klientom mylące informacje o możliwości przekształcenia poddaszy w część mieszkalną. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna – firmie przysługuje odwołanie do sądu.

Obietnica dodatkowych 60 metrów

Groen Konstancin I realizował w Konstancinie-Jeziornie osiedle „Groen Konstancin”, obejmujące domy jednorodzinne oraz domy szeregowe z jednym lub dwoma lokalami. W materiałach reklamowych i na stronie internetowej, dotyczących pierwszego oraz drugiego etapu inwestycji, firma informowała, że właściciele będą mogli zwiększyć powierzchnię mieszkania dzięki adaptacji strychu. Miało to dać ponad 60 metrów kwadratowych dodatkowej przestrzeni.

„Deweloper podkreślał zalety takiego rozwiązania: ‘(...) tym samym będzie więcej miejsca na hobby, pokój gier czy domową siłownię. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zorganizujesz dodatkowy pokój dla gości lub pracownię’. Przygotował też wizualizacje, jak wyglądałby strych po zamianie w przestrzeń mieszkalną” - wyjaśnił Urząd.

Poddasza nie można było zamienić w mieszkanie

Jak ustalił UOKiK, taka przebudowa nie była jednak możliwa. Poddasza nie spełniały wymogów technicznych, między innymi dlatego, że nie zaprojektowano ani nie wykonano schodów prowadzących z piętra na strych.

„Projekt budowlany zakładał, że mieszkanie ma dwa piętra, a strych jest powierzchnią nieużytkową i stanowi część nieruchomości wspólnej” - podał UOKiK.

Prezes Urzędu Tomasz Chróstny zaznaczył, że perspektywa znacznego zwiększenia metrażu była dla kupujących istotnym atutem tej inwestycji.

„Deweloper zamieścił wizualizacje, które przedstawiały strych jako integralną część nieruchomości, ze schodami i wydzielonymi pokojami. W rzeczywistości nie można go było zmienić w przestrzeń mieszkalną, zaś przedsiębiorca swoim przekazem wprowadził konsumentów w błąd” – dodał Chróstny.

Na spółkę nałożono karę w wysokości 1 mln 176 tys. zł. Deweloper ma też obowiązek opublikować decyzję UOKiK na swojej stronie internetowej.