Nowy rektor, nowe porządki. Zmieniono prorektorów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

RMF24

Powołani zostali nowi prorektorzy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Jest to decyzja nowego rektora tej publicznej uczelni, która kształci kadry między innymi dla Służby Więziennej. Sławomir Cudak zastąpił na tym stanowisku Michała Sopińskiego.

Decyzja o powołaniu nowego rektora wywołała wiele emocji. Jak informowaliśmy, przed siedzibą uczelni trwa pikieta w tej sprawie. Protestujący nie chcieli wpuścić nowego rektora do gabinetu.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaznacza, że zmiana rektora jest zgodna z prawem.

Nowy rektor niewpuszczony na uczelnię

Jednak już w piątek rano, gdy Cudak próbował objąć swoje obowiązki, spotkał się z oporem. Na miejscu pojawiła się m.in. posłanka PiS Maria Kurowska oraz były kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Borowski.

Proszę pozwolić mi wykonywać moje obowiązki – apelował Cudak, powołując się na decyzję ministerstwa.

Kurowska twierdziła jednak, że Cudak nie jest pracownikiem uczelni, a rektorem pozostaje Sopiński. Ten drugi mówił w TV Republika, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona, a minister nie miał podstaw do podjęcia takiej decyzji.

Interwencja policji i polityczne napięcia

Prof. Cudak wezwał dziś policję, by umożliwiła mu wejście do budynku. Rzeczniczka ministra sprawiedliwości Dominika Ziętara podkreśliła, że działania resortu mają na celu egzekwowanie prawa, a obecność policji wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.

Na miejscu pojawili się także inni politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński i poseł Sebastian Kaleta. Żaden z nich nie został wpuszczony do środka.

Potrzebna jest odwaga, determinacja i zdolność do powiedzenia tej władzy „nie” – mówił Kaczyński, apelując do władz niezależnych od rządu o podjęcie działań.

Poseł Kaleta zarzucił władzom wykorzystywanie policji do blokowania pracy parlamentarzystów i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Mamy do czynienia z bezprawnym zamachem na niezależną od rządu instytucję – ocenił.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (2P) przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Kulisy odwołania rektora

Ministerstwo Sprawiedliwości już w maju wskazywało trzy główne powody odwołania Sopińskiego: poważne nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjną aktywność polityczną oraz zagrożenie dla prawidłowej aplikacji kuratorskiej. Resort podkreślał, że decyzja została podjęta po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Sopiński od początku kwestionował legalność decyzji, powołując się na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i brak formalnego doręczenia dokumentów. Ministerstwo odpierało te zarzuty, podkreślając, że procedury zostały zachowane.

Co dalej z Akademią?

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oczekuje od Senatu Akademii przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora-komendanta.

Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami – napisał na platformie X.