RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Nowy rektor, nowe porządki. Zmieniono prorektorów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (17:25)

Powołani zostali nowi prorektorzy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Jest to decyzja nowego rektora tej publicznej uczelni, która kształci kadry między innymi dla Służby Więziennej. Sławomir Cudak zastąpił na tym stanowisku Michała Sopińskiego.

Nowy rektor, nowe porządki. Zmieniono prorektorów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
Policja przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (fot. Radek Pietruszka) /PAP

Decyzja o powołaniu nowego rektora wywołała wiele emocji. Jak informowaliśmy, przed siedzibą uczelni trwa pikieta w tej sprawie. Protestujący nie chcieli wpuścić nowego rektora do gabinetu. 

Ministerstwo Sprawiedliwości zaznacza, że zmiana rektora jest zgodna z prawem.

Nowy rektor niewpuszczony na uczelnię

Jednak już w piątek rano, gdy Cudak próbował objąć swoje obowiązki, spotkał się z oporem. Na miejscu pojawiła się m.in. posłanka PiS Maria Kurowska oraz były kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Borowski.

Proszę pozwolić mi wykonywać moje obowiązki – apelował Cudak, powołując się na decyzję ministerstwa.

Kurowska twierdziła jednak, że Cudak nie jest pracownikiem uczelni, a rektorem pozostaje Sopiński. Ten drugi mówił w TV Republika, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona, a minister nie miał podstaw do podjęcia takiej decyzji.

Interwencja policji i polityczne napięcia

Prof. Cudak wezwał dziś policję, by umożliwiła mu wejście do budynku. Rzeczniczka ministra sprawiedliwości Dominika Ziętara podkreśliła, że działania resortu mają na celu egzekwowanie prawa, a obecność policji wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.

Na miejscu pojawili się także inni politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński i poseł Sebastian Kaleta. Żaden z nich nie został wpuszczony do środka. 

Potrzebna jest odwaga, determinacja i zdolność do powiedzenia tej władzy „nie” – mówił Kaczyński, apelując do władz niezależnych od rządu o podjęcie działań.

Poseł Kaleta zarzucił władzom wykorzystywanie policji do blokowania pracy parlamentarzystów i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Mamy do czynienia z bezprawnym zamachem na niezależną od rządu instytucję – ocenił.

 

Kulisy odwołania rektora

Ministerstwo Sprawiedliwości już w maju wskazywało trzy główne powody odwołania Sopińskiego: poważne nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjną aktywność polityczną oraz zagrożenie dla prawidłowej aplikacji kuratorskiej. Resort podkreślał, że decyzja została podjęta po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Sopiński od początku kwestionował legalność decyzji, powołując się na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i brak formalnego doręczenia dokumentów. Ministerstwo odpierało te zarzuty, podkreślając, że procedury zostały zachowane.

Co dalej z Akademią?

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oczekuje od Senatu Akademii przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora-komendanta. 

Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami – napisał na platformie X.

Zobacz wpis na X

Źródło: RMF24
Tagi: Służba Więzienna Akademia Wymiaru Sprawiedliwości rektor
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: