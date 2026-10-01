Nowe fotoradary w Warszawie. Sprawdź, gdzie trzeba będzie zwolnić

RMF24

W Warszawie pojawi się sześć nowych fotoradarów. W czwartek otwarto oferty w przetargu na ich montaż – zgłosiła się jedna firma, która zaproponowała kwotę mieszczącą się w budżecie. Urządzenia mają zostać zamontowane jeszcze w tym roku w wybranych lokalizacjach na terenie miasta.

W Warszawie pojawi się sześć nowych fotoradarów. W czwartek otwarto oferty w przetargu na ich montaż – zgłosiła się jedna firma, która zaproponowała kwotę mieszczącą się w budżecie. Urządzenia mają zostać zamontowane jeszcze w tym roku w wybranych lokalizacjach na terenie miasta.

Przetarg rozstrzygnięty – jedna oferta w budżecie

Do przetargu na montaż sześciu nowych fotoradarów zgłosiła się firma Lifor z Bytomia. Przedsiębiorstwo wyceniło realizację zadania na nieco ponad 1 milion złotych.

To mniej niż przewidziany przez drogowców budżet, który wynosił 1,3 miliona złotych. Dzięki temu inwestycja ma szansę zostać zrealizowana bez przeszkód finansowych.

Nowe lokalizacje fotoradarów

Nowe fotoradary pojawią się w sześciu lokalizacjach na terenie Warszawy. Urządzenia zostaną zamontowane w następujących miejscach:

Al. Wilanowska między Potoki a Doliną Służewiecką (Mokotów)

Al. „Solidarności” przy Szwedzkiej (Praga-Północ)

Al. Niepodległości przy Woronicza (Mokotów)

Wóycickiego między Pasterską a Jamki (Bielany)

Most Gdański przy wschodnim przyczółku (Praga-Północ)

Trasa Łazienkowska przy przystankach „Rozbrat” (Śródmieście)

Przenosiny i modernizacje

W nowych lokalizacjach zostaną zamontowane urządzenia zdemontowane wcześniej z Mostu Poniatowskiego oraz z rejonu tunelu Wisłostrady, gdzie obecnie powstają odcinkowe pomiary prędkości.

W kwietniu jeden z fotoradarów przeniesiono już na skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej.

Dodatkowo, cztery najstarsze urządzenia zostaną zmodernizowane, a w trzech kolejnych punktach puste maszty zostaną uzupełnione nowymi urządzeniami pomiarowymi.