Nowe fotoradary w Warszawie. Sprawdź, gdzie pojawią się jeszcze w tym roku

RMF24

Jeszcze w tym roku na warszawskich ulicach pojawią się nowe fotoradary. Urządzenia mają poprawić bezpieczeństwo w kilku kluczowych lokalizacjach stolicy. Odcinkowy pomiar prędkości zostanie zamontowany nieco później na Moście Poniatowskiego oraz w tunelu Wisłostrady.

Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, Zarząd Dróg Miejskich podpisał już umowy na montaż nowych fotoradarów, której jeszcze w tym roku staną w sześciu miejscach stolicy.

Urządzenia pojawią się w Alejach Wilanowskiej, Solidarności, Niepodległości i Armii Ludowej, a także na ulicy Wóycickiego oraz przy wschodnim przyczółku Mostu Gdańskiego. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem na stołecznych drogach.

Odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego

Nowością będzie odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego. Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, system ten powinien zacząć działać w połowie przyszłego roku.

Podpisaliśmy umowy na montaż nowych fotoradarów w sześciu lokalizacjach oraz odcinkowego pomiaru prędkości na Moście Poniatowskiego. Te działania są ze sobą bezpośrednio powiązane, dlatego, że urządzenia, które do tej pory stały na moście Poniatowskiego i Karowej, powędrują w inne lokalizacje – wyjaśnia Maciej Dziubiński z ZDM.

Kamery w tunelu Wisłostrady

Kolejną zmianą będzie instalacja kamer w tunelu Wisłostrady. Według zapowiedzi mają one zacząć działać już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nowe urządzenia mają nie tylko rejestrować przekroczenia prędkości, ale także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w Warszawie.

Władze miasta podkreślają, że wszystkie te działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych.