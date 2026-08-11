Nocny pożar domu dziecka pod Piasecznem

Dramatyczne chwile rozegrały się minionej nocy w Pęcherach pod Piasecznem. W jednym z budynków należących do Domów Dzieci przy ul. Bolesława Chrobrego wybuchł pożar. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować jeszcze przed przyjazdem służb.
W nocy z poniedziałku na wtorek służby ratunkowe zostały zaalarmowane o pożarze budynku mieszkalnego w Pęcherach w gminie Piaseczno.
W środku znajdowało się 14 osób – 12 podopiecznych domu dziecka oraz dwóch opiekunów.
Na szczęście wszyscy zdołali się ewakuować jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej i nikt nie odniósł obrażeń.
Na miejsce skierowano 9 jednostek straży pożarnej.