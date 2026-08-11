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Nocny pożar domu dziecka pod Piasecznem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (11:44)

Dramatyczne chwile rozegrały się minionej nocy w Pęcherach pod Piasecznem. W jednym z budynków należących do Domów Dzieci przy ul. Bolesława Chrobrego wybuchł pożar. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować jeszcze przed przyjazdem służb.

Nocny pożar domu dziecka pod Piasecznem
Pożar w domu dziecka. Ewakuowano 14 osób/Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

W nocy z poniedziałku na wtorek służby ratunkowe zostały zaalarmowane o pożarze budynku mieszkalnego w Pęcherach w gminie Piaseczno. 

W środku znajdowało się 14 osób – 12 podopiecznych domu dziecka oraz dwóch opiekunów. 

Na szczęście wszyscy zdołali się ewakuować jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej i nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejsce skierowano 9 jednostek straży pożarnej. 

 

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Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 

W nocy nad Mazowszem przechodziły gwałtowne burze, dlatego jedną z hipotez jest uderzenie pioruna. 

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Źródło: RMF24
Tagi: pożar
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