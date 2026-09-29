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Niszczył kapliczki i zabytki. Wandal odpowie za obrazę uczuć religijnych

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 29 września (17:49)

Radomski sąd zdecydował we wtorek o tymczasowym aresztowaniu 34-letniego mężczyzny, który w Radomiu zniszczył 10 zabytkowych kapliczek z wizerunkiem Matki Bożej. Sprawca obrzucił je farbą – poinformował szef Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód Cezary Ołtarzewski.

Niszczył kapliczki i zabytki. Wandal odpowie za obrazę uczuć religijnych
Policja - zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Prokuratura postawiła Adrianowi M. dwanaście zarzutów dotyczących zniszczeń w sumie dziesięciu obiektów, dokonanych od 1 do 22 września. 

Zatrzymany przyznał się do winy

Pięć z kapliczek było wpisanych do rejestru zabytków. 

Mężczyzna odpowie m.in. za niszczenie zabytków, obrazę uczuć religijnych i publiczne znieważenie przedmiotów czci religijnej. Początkowo Adrian M. przyznał się do zniszczenia kilku kapliczek, ale już w czasie posiedzenia aresztowanego przed sądem przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów – powiedział szef radomskiej prokuratury. 

Ustalenia śledczych

Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Śledczy uznali, że 34-latek dopuścił się czynów o charakterze chuligańskim, co podnosi dolną granicę kary. Prok. Ołtarzewski powiedział natomiast, że sprawca obrzucał kapliczki jajami kurzymi, które były wypełnione niebieską substancją, prawdopodobnie atramentem. 

W trakcie przeszukania miejsca, w którym przebywał mężczyzna, znaleziono m.in. opakowania po farbie, flamastry, spreje – powiedział szef radomskiej prokuratury. Z ustaleń śledczych wynika, że w mieszkaniu na ścianach były naniesione rysunki o tematyce religijnej.

Prokuratura nie zdradza, dlaczego mężczyzna niszczył kapliczki i figury z wizerunkiem Matki Bożej. Według śledczych tłem sprawy mogły być nieporozumienia rodzinne. Podejrzany został poddany wstępnym badaniom psychiatrycznym, ale będzie zlecone wykonanie kolejnych badań i opinii stanu psychicznego mężczyzny – poinformował prok. Ołtarzewski.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: policja Radom
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