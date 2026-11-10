Niezwykłe znalezisko w centrum Warszawy. Ślady bitwy z XVIII w., ale nie tylko

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Archeolodzy prowadzący badania w rejonie ulic Świętojerskiej i Długiej w Warszawie natrafili na niezwykłe znaleziska. Najstarsze z nich pochodzą z czasów insurekcji kościuszkowskiej, a odkryte przedmioty rzucają nowe światło na historię tej części miasta.

Podczas prac archeologicznych, prowadzonych w miejscu planowanej budowy dwóch nowych budynków, odkryto ślady wydarzeń z końca XVIII wieku.

Najstarsze znaleziska datowane są na 1794 rok, czyli okres insurekcji kościuszkowskiej.

„Właśnie tu, przy placu Krasińskich i Świętojerskiej, rozegrała się spora bitwa mieszkańców Warszawy z Rosjanami, którzy próbowali przedrzeć się w stronę Cytadeli. Mieszkańcy blokowali im drogę. Pamiątką tych walk są kule muszkietowe, i to w niemałej liczbie” - przekazał mazowiecki konserwator zabytków.

Pozostałości XIX-wiecznej Warszawy

W trakcie badań natrafiono także na mury XIX-wiecznych kamienic, które zostały zniszczone podczas Powstania Warszawskiego. Wśród ruin archeolodzy odnaleźli liczne przedmioty codziennego użytku, takie jak szkło, porcelana, ceramika czy narzędzia.

Odkryto również przepalone cegły oraz konstrukcję pieca z dawnej kuźni, działającej w XVII wieku. Szczególnie interesujące są matryce drukarskie, które świadczą o tym, że XIX-wieczna Długa była pełna warsztatów, sklepików i małych przedsiębiorstw.

Wszystkie znaleziska trafią teraz do specjalistów, którzy zajmą się ich szczegółową analizą. Każdy przedmiot jest dokładnie mierzony, opisywany i porównywany z podobnymi zabytkami z Polski i Europy.

Badacze starają się ustalić, skąd pochodzą, kiedy powstały i czy były powszechne, czy też należą do rzadkości.

Historyczne znaczenie rejonu Świętojerskiej i Długiej

Ulica Świętojerska była dawniej granicą Starej i Nowej Warszawy, a Długa stanowiła jedną z głównych dróg prowadzących na zachód.

W pobliżu znajdował się Pałac Krasińskich, a w XVIII wieku działał tu pierwszy Teatr Narodowy, powołany przez króla Stanisława Augusta. Przez wieki teren ten zmieniał swoje oblicze.

Jeszcze wtedy dominowały tu ogrody, stajnie i budynki gospodarcze. W XIX wieku krajobraz zmienił się radykalnie: powstawały kamienice, dobudowywano oficyny, a wolne przestrzenie kurczyły się do niewielkich podwórek.