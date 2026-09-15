Niezwykła akcja na Okęciu. Znaleźli to, gdy rozcięli metalowe butle

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Przyleciały z Kanady w przesyłce cargo i były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach, a w akcji pomógł pies służbowy Drops. Strażnicy graniczni na warszawskim Okęciu przejęli ponad 82 kilogramy marihuany.

Narkotyki były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach. W ich ujawnieniu pomógł Drops - pies służbowy wyszkolony do wykrywania narkotyków. Podczas sprawdzania przesyłki pies oznaczył miejsce, w którym mogły znajdować się narkotyki. To był sygnał dla funkcjonariuszy do dokładnej kontroli zawartości skrzyń. Zaniepokoiły ich również ślady ingerencji w konstrukcję urządzeń oraz zaspawane śruby mocujące, których nie można było odkręcić - przekazała SG.

Gdy funkcjonariusze rozcięli metalowe butle, okazało się, że miały one służyć jako skrytki - znajdowały się w nich pakunki z suszem roślinnym. Badania potwierdziły, że jest to ziele konopi innych niż włókniste. Łącznie zabezpieczono 82 kg marihuany o szacunkowej czarnorynkowej wartości około 4 mln zł.

W akcji pomógł pies Drops, fot. straż graniczna / materiały udostępnione

Przesyłkę skontrolowano w terminalu Cargo na Lotnisku Chopina. Według dokumentacji przewozowej miała zawierać urządzenia przemysłowe i trafić do Niemiec. Jak ustalili funkcjonariusze Straży Graniczne, w przesyłce składającej się z dwóch drewnianych skrzyni znajdowały się urządzenia opisane jako kompresory.

Śledztwo w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.

W butlach znaleziono narkotyki, fot. straż graniczna / materiały udostępnione