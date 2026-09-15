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Niezwykła akcja na Okęciu. Znaleźli to, gdy rozcięli metalowe butle

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 września (09:29)

Przyleciały z Kanady w przesyłce cargo i były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach, a w akcji pomógł pies służbowy Drops. Strażnicy graniczni na warszawskim Okęciu przejęli ponad 82 kilogramy marihuany.

Niezwykła akcja na Okęciu. Znaleźli to, gdy rozcięli metalowe butle
Funkcjonariusze rozcięli metalowe butle, fot. staż graniczna /materiały udostępnione

Narkotyki były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach. W ich ujawnieniu pomógł Drops - pies służbowy wyszkolony do wykrywania narkotyków. Podczas sprawdzania przesyłki pies oznaczył miejsce, w którym mogły znajdować się narkotyki. To był sygnał dla funkcjonariuszy do dokładnej kontroli zawartości skrzyń. Zaniepokoiły ich również ślady ingerencji w konstrukcję urządzeń oraz zaspawane śruby mocujące, których nie można było odkręcić - przekazała SG.

Gdy funkcjonariusze rozcięli metalowe butle, okazało się, że miały one służyć jako skrytki - znajdowały się w nich pakunki z suszem roślinnym. Badania potwierdziły, że jest to ziele konopi innych niż włókniste. Łącznie zabezpieczono 82 kg marihuany o szacunkowej czarnorynkowej wartości około 4 mln zł.

Przesyłkę skontrolowano w terminalu Cargo na Lotnisku Chopina. Według dokumentacji przewozowej miała zawierać urządzenia przemysłowe i trafić do Niemiec. Jak ustalili funkcjonariusze Straży Graniczne, w przesyłce składającej się z dwóch drewnianych skrzyni znajdowały się urządzenia opisane jako kompresory.

Śledztwo w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Okęcie
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