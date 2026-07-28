Niewybuch na poddaszu kościoła w Warszawie

RMF24

Robotnicy znaleźli niewybuch na poddaszu kościoła św. Anny w Wilanowie. Do akcji przystąpili policyjni pirotechnicy.

Niewybuch na poddaszu kościoła znaleźli pracownicy prywatnej firmy, która wykonywała prace w kościele przy ul. Potockiego 18 w Warszawie.

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło ok. godz. 14. Na miejsce zadysponowano policyjnych pirotechników - przekazał podkom. Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji.

Nie ma osób poszkodowanych

Na czas prowadzenia działań zabezpieczyliśmy teren przyległy. W związku z tą sytuacją nie występują żadne utrudnienia w ruchu drogowym - powiedział podkom. Saciuk.

Zapytany o to, czy chodzi o niewybuch z czasów II wojny światowej, zaznaczył, że jest to prawdopodobne, jednak jest to obecnie w trakcie ustalania.