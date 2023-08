Dwa egzotyczne ślimaki zostały pozostawione na klatce schodowej jednego z budynków na Pradze Północ. Na szczęście zostały zauważone przez mieszkankę, która zgłosiła ten fakt straży miejskiej.

Egzotyczne ślimaki trafiły do stołecznego zoo / Zdj.: Ekopatrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy / Straż Miejska

Do Ekopatrolu straży miejskiej wpłynęło nietypowe zgłoszenie o dwóch wielkich ślimakach pozostawionych na klatce schodowej budynku przy ulicy Targowej.



Kiedy patrol przyjechał na miejsce, osoba zgłaszająca wskazała im pojemnik, w którym znajdowały się dwa, sporej wielkości ślimaki afrykańskie.



W naturalnych warunkach lub hodowli potrafią urosnąć do bardzo dużych rozmiarów. Ślimaki zostały przez funkcjonariuszy zabezpieczone i przewiezione do Centrum CITES na terenie warszawskiego zoo.



Achatina - rodzaj afrykańskich, roślinożernych ślimaków lądowych z rodziny Achatinidae, obejmujący największe lądowe ślimaki świata. Dorasta do 30 cm i może ważyć 0,5 kg. Niektóre gatunki są zbierane w celach konsumpcyjnych, a także hodowane jako zwierzęta domowe.



Ślimaki te pochodzą z Afryki, a dokładnie - z Afryki Środkowej. Rozprzestrzeniły się jednak w strefie tropikalnej i subtropikalnej na całym świecie, gdzie nie mają naturalnych wrogów, przez co stały się gatunkami inwazyjnymi i wyrządzają szkody na terenach uprawnych.