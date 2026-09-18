Nieprawidłowości w mazowieckim szpitalu. Siedem osób z zarzutami

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Członkowie zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie oraz trzech lekarzy usłyszeli zarzuty dotyczące wyrządzenia placówce szkody przekraczającej 730 tys. zł. Śledztwo prowadzone jest przez mazowiecką policję i prokuraturę, a podejrzani objęci zostali policyjnym dozorem i poręczeniami majątkowymi.

Siedem osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w szpitalu w Garwolinie

Siedem osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w szpitalu w Garwolinie / Policja

Zarzuty dla zarządu i lekarzy

Jak poinformowała mazowiecka policja, cztery osoby z zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie, w tym prezes oraz trzech lekarzy, usłyszało zarzuty związane z wyrządzeniem szkody finansowej na rzecz placówki.

Nieprawidłowości przy wypłatach i nadzorze

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach przez wydział do walki z przestępczością ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Podinsp. Katarzyna Kucharska przekazała, że sprawa dotyczy m.in. wypłaty wynagrodzeń trzem lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane, a także nieprawidłowości skutkujących naliczeniem kary umownej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Siedem osób usłyszało zarzuty

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę mazowieckiej policji, szpital poniósł szkodę w wysokości ponad 730 tys. zł.

Z tej kwoty ponad 620 tys. zł dotyczy wypłat za niezrealizowane świadczenia medyczne, a ponad 110 tys. zł to efekt braku należytego nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych oraz dokumentacją rozliczeń placówki.

Policyjny dozór i przeszukania

Do zdarzeń miało dochodzić od stycznia do końca grudnia 2024 roku. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym policyjny dozór oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tys. zł.

W ramach postępowania, 15 września przeprowadzono osiem przeszukań domów i nieruchomości na terenie Warszawy, Siedlec, Garwolina i Milanówka. Zabezpieczone zostały telefony, korespondencja mailowa oraz dokumentacja dotycząca współpracy ze szpitalem.