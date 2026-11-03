Nieplanowane lądowanie samolotu w Modlinie. Alarm bombowy na pokładzie

RMF24

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Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło dziś do nieplanowanego lądowania samolotu z Londynu. Powodem była informacja o możliwym ładunku wybuchowym na pokładzie. Port lotniczy został zamknięty, a na miejscu pracują służby.

Samolot lecący z Londynu miał pierwotnie wylądować na stołecznym Lotnisku Chopina, jednak w związku z alarmem bombowym został przekierowany do Modlina.

Maszyna wylądowała o godzinie 10:01.

Na pokładzie maszyny znajdowało się łącznie 181 osób. W chwili lądowania samolot posiadał około 3,7 tony paliwa. Po lądowaniu samolot został skierowany w wyznaczone miejsce, gdzie pozostaje w oczekiwaniu na dalsze decyzje i polecenia właściwych służb, w tym zespołów pirotechnicznych - powiedział nam rzecznik lotniska w Modlinie Adam Szabłowski.



Lotnisko zamknięte do odwołania

Po wylądowaniu samolotu lotnisko zostało zamknięte do odwołania. Służby podjęły działania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Na miejscu pojawili się między innymi pirotechnicy, którzy mają sprawdzić pokład samolotu oraz bagaże pasażerów.

Na razie nie wiadomo, jak długo lotnisko będzie zamknięte.

Około godz. 11.00 władze portu poinformowały, że pasażerowie samolotu zostali ewakuowani i będą oczekiwać w hali przylotów lotniska Warszawa-Modlin.

