Nieplanowane lądowania na polskich lotniskach. Powodem alarmy bombowe

Samolot lecący z Londynu miał pierwotnie wylądować na stołecznym Lotnisku Chopina, jednak w związku z alarmem bombowym został przekierowany do Modlina.
Maszyna wylądowała tam o godzinie 10:01.
Na pokładzie maszyny znajdowało się łącznie 181 osób. W chwili lądowania samolot posiadał około 3,7 tony paliwa. Po lądowaniu samolot został skierowany w wyznaczone miejsce, gdzie pozostaje w oczekiwaniu na dalsze decyzje i polecenia właściwych służb, w tym zespołów pirotechnicznych - powiedział nam po godz. 10.00 rzecznik lotniska w Modlinie Adam Szabłowski.
Lotnisko zamknięte do odwołania
Po wylądowaniu samolotu lotnisko zostało zamknięte. Służby podjęły działania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.
Na miejscu pojawili się między innymi pirotechnicy, którzy mają sprawdzić pokład samolotu oraz bagaże pasażerów.
Około godz. 11.00 władze portu poinformowały, że pasażerowie samolotu zostali ewakuowani i będą oczekiwać w hali przylotów lotniska Warszawa-Modlin na dalsze decyzje.
Około południa przekazano, że lotnisko wznawia działanie. Wyłączona z użytkowania jest tylko część portu, ale nie ma przeszkód, żeby wznowić loty.
Alarm bombowy również na stołeczny lotnisku
Zgłoszenie o alarmie bombowym miało miejsce również na pokładzie samolotu linii SAS lecącego z Kopenhagi do Warszawy, który wylądował na lotnisku im. Chopina około godz. 9.30. Stołeczny port nie został jednak zamknięty i funkcjonuje normalnie. Samolot jest obecnie sprawdzany przez służby.