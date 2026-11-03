Nieplanowane lądowania na polskich lotniskach. Powodem alarmy bombowe

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Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło dziś do nieplanowanego lądowania samolotu z Londynu. Powodem była informacja o możliwym ładunku wybuchowym na pokładzie. Port lotniczy został zamknięty, a na miejscu pracują służby. Zagrożenie bombowe zgłoszono również na pokładzie samolotu linii SAS lecącego z Kopenhagi do Warszawy. Maszyna wylądowała na lotnisku im. Chopina, ale stołeczny port nie przerwał pracy.

Samolot lecący z Londynu miał pierwotnie wylądować na stołecznym Lotnisku Chopina, jednak w związku z alarmem bombowym został przekierowany do Modlina.

Maszyna wylądowała tam o godzinie 10:01.

Na pokładzie maszyny znajdowało się łącznie 181 osób. W chwili lądowania samolot posiadał około 3,7 tony paliwa. Po lądowaniu samolot został skierowany w wyznaczone miejsce, gdzie pozostaje w oczekiwaniu na dalsze decyzje i polecenia właściwych służb, w tym zespołów pirotechnicznych - powiedział nam po godz. 10.00 rzecznik lotniska w Modlinie Adam Szabłowski.



Lotnisko zamknięte do odwołania

Po wylądowaniu samolotu lotnisko zostało zamknięte. Służby podjęły działania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Na miejscu pojawili się między innymi pirotechnicy, którzy mają sprawdzić pokład samolotu oraz bagaże pasażerów.

Około godz. 11.00 władze portu poinformowały, że pasażerowie samolotu zostali ewakuowani i będą oczekiwać w hali przylotów lotniska Warszawa-Modlin na dalsze decyzje.

Około południa przekazano, że lotnisko wznawia działanie. Wyłączona z użytkowania jest tylko część portu, ale nie ma przeszkód, żeby wznowić loty.

Alarm bombowy również na stołeczny lotnisku

Zgłoszenie o alarmie bombowym miało miejsce również na pokładzie samolotu linii SAS lecącego z Kopenhagi do Warszawy, który wylądował na lotnisku im. Chopina około godz. 9.30. Stołeczny port nie został jednak zamknięty i funkcjonuje normalnie. Samolot jest obecnie sprawdzany przez służby.