Niemal 8 tys. zł za godzinę. Warszawski szpital ujawnił, ile płaci lekarzom

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7848 zł za godzinę pracy otrzymał jeden z ortopedów pracujących w prywatnym szpitalu Warsaw Medical Center w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lekarz przepracował 43 godziny, a jego łączne wynagrodzenie wyniosło 337 tys. zł. Szpital ujawnił także stawki innych medyków. O sprawie informuje „Gazeta Wyborcza”.

Wysokie stawki za świadczenia medyczne mogą zaskakiwać

Z danych udostępnionych przez Warsaw Medical Center wynika, że jeden z ortopedów otrzymał 7848 zł za godzinę pracy. Przy 43 godzinach przepracowanych w ramach kontraktu z NFZ przełożyło się to na 337 tys. zł wynagrodzenia.

To nie jest jedyny lekarz w tej placówce, którego stawka za godzinę przekracza 7 tys. zł. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, inny ortopeda otrzymuje 7708 zł za godzinę. W przypadku 30 godzin pracy jego łączne wynagrodzenie wyniosło 231 tys. zł.

Ile zarabiają lekarze w Warsaw Medical Center?

Wysokie stawki dotyczą nie tylko ortopedów. Z informacji przekazanych przez warszawski szpital wynika, że znaczące wynagrodzenia otrzymują również laryngolodzy. W tej grupie najniższa ujawniona stawka wynosi 1448 zł za godzinę pracy.

Dane dotyczące wynagrodzeń zostały przekazane w odpowiedzi na działania organizacji Watchdog Polska i dostępne są na stronie internetowej. Organizacja zwróciła się do ponad tysiąca placówek medycznych w całym kraju z pytaniami dotyczącymi zarobków lekarzy.

Warsaw Medical Center zdecydował się przekazać informacje o wysokości wynagrodzeń, ale bez ujawniania danych pozwalających zidentyfikować konkretnych lekarzy.

Szpital tłumaczy, dlaczego nie podał nazwisk

Prezes zarządu Warsaw Medical Center Jolanta Grajczyk w korespondencji z „Gazetą Wyborczą” wskazała na przepisy dotyczące ochrony prywatności. Jak wyjaśniła, prawo do informacji publicznej może zostać ograniczone ze względu na prywatność osoby fizycznej. Wyjątek dotyczy m.in. informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w związku z wykonywaniem tych funkcji. W ocenie szpitala lekarze udzielający świadczeń w prywatnej placówce na podstawie umów cywilnoprawnych nie są jednak wprost traktowani jako funkcjonariusze publiczni.

W efekcie placówka ujawniła same stawki i łączne kwoty wynagrodzeń, bez wskazywania danych osobowych lekarzy. Sprawa pokazuje, jak duże mogą być różnice między wynagrodzeniami medyków rozliczających świadczenia finansowane ze środków publicznych. W przypadku najwyżej opłacanego lekarza wskazanego przez Warsaw Medical Center stawka sięgnęła niemal 8 tys. zł za każdą godzinę pracy.