Nie będzie referendum ws. odwołania władz Warszawy. Ilu podpisów zabrakło?

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Referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i rady miasta nie odbędzie się. Inicjatorzy akcji zebrali 111 tys. podpisów, o 21 tys. mniej niż wymagane minimum - poinformował Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.

Referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nie odbędzie się; inicjatorzy akcji zebrali 111 tys. podpisów, o 21 tys. mniej niż wymagane minimum (zdjęcie z 30 lipca 2026 r., fot. Andrzej Kulpita)

Referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nie odbędzie się; inicjatorzy akcji zebrali 111 tys. podpisów, o 21 tys. mniej niż wymagane minimum (zdjęcie z 30 lipca 2026 r., fot. Andrzej Kulpita) / East News

Inicjatorzy akcji zbierali podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz rady miasta.

Maciej Wilk podczas poniedziałkowego briefingu prasowego podziękował za pracę wolontariuszom i Warszawiakom. Nie będzie referendum w Warszawie, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w stolicy, na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, coś wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu. Jestem przekonany, że ten zryw nie pójdzie na marne. Było to prawdziwie oddolne pospolite ruszenie, gdyż, jak się okazuje, nie było wielu środowisk zainteresowanych, by włączyć się w tę inicjatywę - stwierdził.

Zaznaczył, że w akcję nie zaangażowały się żadne ruchy polityczne. Jestem zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia opozycyjna nie zaangażowało się w zbiórkę podpisów. Nawet w ramach własnych struktur. Wydaje się w takim razie, że prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada naszej miejskiej opozycji - dodał.



Stwierdził, że akcja referendalna przyniosła pozytywne efekty, bo zwiększyła się aktywność prezydenta Warszawy. Nie było dnia, żeby gdzieś się nie pojawiał, nie publikował filmiku, nie chwalił się, czego dokonuje w tym mieście. Dlatego przypisuję nam, wolontariuszom naszej akcji to, że zobaczyliśmy wreszcie, że włodarz Warszawy w końcu robi coś dla miasta, a nie dla własnej kariery politycznej - dodał Maciej Wilk.

Aktywista poinformował, że zakończyła się działalność Stołecznej Operacji Referendalnej, a rozpocznie się teraz Stołeczna Organizacja Rozwoju. Będziemy monitorowali działania ratusza, analizowali uchwały, a także chcielibyśmy być punktem kontaktowym dla mieszkańców - wyjaśnił.

Aby zwołać referendum, potrzebne były głosy 10 proc. wyborców w Warszawie, czyli około 132 tys. osób. Próg ważności referendum wynosi trzy piąte liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych - to około 450 tys. osób.

„Budujemy Warszawę dla wszystkich”

Głos w sprawie braku referendum zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. We wpisie na platformie X podziękował wszystkim, którzy przez ostatnie dwa miesiące okazywali mu zaufanie i wspierali realizowaną przez niego wizję rozwoju Warszawy.

„Przede mną ponad dwa lata na stanowisku prezydenta Warszawy. Dwa kolejne lata pracy nad realizacją planów rozwoju miasta. Planów popieranych przez zdecydowaną większość mieszkańców” - zauważył.

„Chcę też zapewnić wszystkich, którzy pod tą inicjatywą się podpisali, a których krytyczny stosunek do mojej prezydentury wynika z troski o nasze wspólne miasto - będę robił wszystko, żebyście także Państwo mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa” - zapewnił.



„W trakcie wielu spotkań w ostatnich dwóch miesiącach usłyszałem od Warszawianek i Warszawiaków co najbardziej im się podoba w mieście, ale również co chcieliby zmienić. Wszystkie te głosy będę starał się uwzględnić w mojej pracy” - dodał.

Gospodarz stolicy podziękował również tysiącom ludzi, którzy każdego dnia ciężko pracują, budując miasto „na miarę naszych aspiracji”. „A skoro możemy, to pracujemy dalej. Budujemy Warszawę dla wszystkich. Po prostu” - podkreślił.