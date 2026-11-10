„Nawoływali do agresji”. Ekspert o słowach polityków przed Marszem Niepodległości

RMF24

W środę ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 ekspert ds. bezpieczeństwa dr Mariusz Sokołowski chwalił współpracę Straży Marszu Niepodległości z policją. Jednocześnie krytycznie ocenił postawę części polityków, podgrzewających dla swoich doraźnych celów społeczne emocje.

Sokołowski: Policja nie wchodzi w środek

Piotr Salak pytał swojego gościa o zakaz używania pirotechniki, obowiązujący m.in. na Marszu Niepodległości i innych tego typu wydarzeniach. Co roku jest on ostentacyjnie łamany, m.in. przez polityków, którzy fotografują się z racami. Czy w takim razie nadal powinien obowiązywać, skoro sprawia wrażenie martwego przepisu?

Niech decydują ci, którzy ustalają prawo - mówił w Radiu RMF24 dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendanta Głównego Policji i ekspert ds. bezpieczeństwa.

Mariusz Sokołowski: Wydanie policjantom długiej broni nie rozwiązuje problemu Czas: 17:43

Pirotechnika to jest jednak otwarty ogień w miejscu, gdzie znajduje się bardzo wiele osób. To jest coś niebezpiecznego - podkreślał. Tłumaczył też, dlaczego w przypadku takich masowych wydarzeń policja nie zawsze reaguje natychmiast.

Bardzo wiele osób jest doprowadzonych po takich zgromadzeniach do jednostek policji i odpowiadają za tego typu czyny. Policja w przypadku takich manifestacji nie wchodzi w środek, nie wyciąga tych osób - wyjaśniał Sokołowski. Jak dodał, taki ruch mógłby zostać odebrany jako prowokacja i doprowadzić do eskalacji agresji.

Sokołowski: Straż Marszu stawała na wysokości zadania

Były rzecznik KGP zwrócił uwagę, że w ostatnich latach Marsze Niepodległości w Warszawie miały bardzo spokojny przebieg. Tłumaczył też, że policja wypracowała model zabezpieczenia tej manifestacji.

Policja ma być, ale nie musi być widoczna. Zresztą zazwyczaj, kiedy manifestujący przechodzą ulicami Warszawy, policjanci są, ale gdzieś z boku. Wtedy, kiedy będzie potrzeba działania wkraczają bardzo szybko - opisywał Mariusz Sokołowski w Radiu RMF24.

Marsz Niepodległości w Warszawie się odbędzie. Trasa i harmonogram W środę (11 listopada) Warszawa stanie się po raz kolejny centrum obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Wśród licznych uroczystości państwowych, kulturalnych i sportowych, ponownie odbędzie się Marsz Niepodległości. Organizatorzy ujawnili trasę…

Gość Piotra Salaka chwalił postawę Straży Marszu Niepodległości.

To jest godne pochwały, że Straż Marszu przez ostatnie lata stawała na wysokości zadania, współpracując z policją w sytuacji, kiedy widzieli, że w środku znajdują się osoby, które mogą stwarzać zagrożenie - relacjonował były policjant i ekspert ds. bezpieczeństwa. Jak dodał, policjanci dostawali prośby o wyprowadzenie z tłumu konkretnych, stwarzających potencjalne zagrożenie grup.

Zdaniem Sokołowskiego, jeśli tegoroczny Marsz Niepodległości będzie przebiegał w atmosferze zrozumienia i współpracy organizatorów oraz uczestników ze służbami, powinien zakończyć się bezpiecznie. Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 zwrócił jednak uwagę na fakt, że nie wszystkim zależy na spokoju.

Z niepokojem patrzę na wypowiedzi polityków jeszcze sprzed kilku dni. Nawoływali do pewnego rodzaju agresji, tłumacząc ludziom (...), że my nie tylko idziemy świętować, ale idziemy walczyć o coś - mówił Mariusz Sokołowski w Radiu RMF24.



Choć Sokołowski nie wskazał z nazwiska żadnego konkretnego polityka, jego wypowiedź może nawiązywać do gorącego sporu o Trybunał Konstytucyjny, który eskalował po zmianach wprowadzonych w tej instytucji na przełomie października i listopada. Rządzący nazywają je przywracaniem praworządności, a opozycja - zamachem stanu.