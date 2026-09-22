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Napaść w centrum Płocka. Zatrzymano cztery osoby

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (16:39)

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie napaści, do której doszło niedawno w centrum Płocka. Sprawcy zabrali saszetkę 54-letniemu mężczyźnie, a następnie odjechali samochodem. W trakcie zajścia miały paść strzały z broni pneumatycznej. Nikt nie został ranny.

Napaść w centrum Płocka. Zatrzymano cztery osoby
Zdjęcie ilustracyjne (fot. Lukasz Gdak) /East News

Do napaści doszło przy ulicy 3 Maja

W sprawie zatrzymano cztery osoby - mężczyzn w wieku 32 i 52 lat oraz dwóch w wieku 37 lat.  Są przesłuchiwani.

Policja ustaliła, że zarówno zatrzymani, jak i pokrzywdzony mieli wcześniejsze kontakty. 

Co najmniej dwaj z zatrzymanych są znani funkcjonariuszom ze "wcześniejszych konfliktów z prawem". 

Mimo odnalezienia saszetki, wciąż nie jest jasne, co dokładnie się w niej znajdowało, ponieważ była pusta.

Policja nie odnalazła również broni, z której miały paść strzały w trakcie napaści

Nagrania z monitoringu miejskiego zostały zabezpieczone i będą szczegółowo analizowane w celu wyjaśnienia całego zdarzenia. 

Na obecnym etapie postępowania żadnym z zatrzymanych nie postawiono jeszcze zarzutów.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: policja strzelanina
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