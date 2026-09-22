Napaść w centrum Płocka. Zatrzymano cztery osoby

Do napaści doszło przy ulicy 3 Maja.
W sprawie zatrzymano cztery osoby - mężczyzn w wieku 32 i 52 lat oraz dwóch w wieku 37 lat. Są przesłuchiwani.
Policja ustaliła, że zarówno zatrzymani, jak i pokrzywdzony mieli wcześniejsze kontakty.
Co najmniej dwaj z zatrzymanych są znani funkcjonariuszom ze "wcześniejszych konfliktów z prawem".
Mimo odnalezienia saszetki, wciąż nie jest jasne, co dokładnie się w niej znajdowało, ponieważ była pusta.
Policja nie odnalazła również broni, z której miały paść strzały w trakcie napaści.
Nagrania z monitoringu miejskiego zostały zabezpieczone i będą szczegółowo analizowane w celu wyjaśnienia całego zdarzenia.
Na obecnym etapie postępowania żadnym z zatrzymanych nie postawiono jeszcze zarzutów.