Napaść w centrum Płocka. Zatrzymano cztery osoby

RMF24

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie napaści, do której doszło niedawno w centrum Płocka. Sprawcy zabrali saszetkę 54-letniemu mężczyźnie, a następnie odjechali samochodem. W trakcie zajścia miały paść strzały z broni pneumatycznej. Nikt nie został ranny.

Do napaści doszło przy ulicy 3 Maja.

W sprawie zatrzymano cztery osoby - mężczyzn w wieku 32 i 52 lat oraz dwóch w wieku 37 lat. Są przesłuchiwani.

Policja ustaliła, że zarówno zatrzymani, jak i pokrzywdzony mieli wcześniejsze kontakty.

Co najmniej dwaj z zatrzymanych są znani funkcjonariuszom ze "wcześniejszych konfliktów z prawem".

Mimo odnalezienia saszetki, wciąż nie jest jasne, co dokładnie się w niej znajdowało, ponieważ była pusta.

Policja nie odnalazła również broni, z której miały paść strzały w trakcie napaści.

Nagrania z monitoringu miejskiego zostały zabezpieczone i będą szczegółowo analizowane w celu wyjaśnienia całego zdarzenia.

Na obecnym etapie postępowania żadnym z zatrzymanych nie postawiono jeszcze zarzutów.