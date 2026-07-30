Największy tunel aerodynamiczny w Polsce otwarty. Inwestycja w przyszłość obronną i kosmiczną

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Strumień powietrza o średnicy 5 metrów i prędkość sięgająca 360 km/h – w Warszawie ruszył zmodernizowany tunel aerodynamiczny T-3. Obiekt z ponad 70-letnią historią, w którym dawniej trenowali polscy skoczkowie narciarscy i testowano rakietę Bursztyn, przeszedł metamorfozę za ponad 100 milionów złotych. Dziś, w stulecie Instytutu Lotnictwa, to potężne narzędzie badawcze przestaje być tylko domeną akademicką, stając się technologicznym napędem dla nowoczesnego przemysłu i misji kosmicznych ESA.

W stolicy Polski uruchomiono zmodernizowaną infrastrukturę badawczą – tunel aerodynamiczny T-3, działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Nowoczesna technologia w sercu Warszawy

Tunel aerodynamiczny T-3 to zaawansowane technologicznie urządzenie, pozwalające na badanie zachowania różnych obiektów – od samolotów, przez rakiety, po pojazdy i ich komponenty – w kontrolowanym strumieniu powietrza. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie m.in. sił oporu i nośnych, jakie działają na testowane modele przy bardzo wysokich prędkościach.

Przestrzeń badawcza tunelu T-3 charakteryzuje się strumieniem powietrza o imponującej średnicy 5 metrów, a prędkość przepływu może osiągać nawet 100 metrów na sekundę, czyli około 360 kilometrów na godzinę – wartości porównywalne z prędkościami bolidów Formuły 1.

Modernizacja tunelu objęła szereg zaawansowanych rozwiązań technicznych. Przeprojektowano kluczowe elementy kształtujące przepływ powietrza, takie jak nowa dysza i kierownica strugi. Zainstalowano również specjalny ekran bezpieczeństwa, który chroni łopatki wentylatora przed ewentualnymi odłamkami, a także zbudowano podnoszoną platformę zdolną wytrzymać obciążenie do 20 ton.

Jak podkreślił dr inż. Przemysław Drężek z Instytutu Lotnictwa:

Od początku unikalną cechą tunelu T-3 w Łukasiewicz – ILOT była jego skala. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Przestrzeń badawcza tunelu T-3 (...) jest przestrzenią otwartą, przez którą przelatuje struga powietrza o średnicy 5 metrów. Powoduje to, że obiekt przestaje być narzędziem czysto akademickim, a staje się realnym urządzeniem dla przedsiębiorców wdrażających produkty na rynek.

Impuls dla przemysłu, kosmosu i obronności

foto: Paweł Supernak / PAP

Tunel aerodynamiczny T-3 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskich projektów lotniczych, kosmicznych i obronnych. To właśnie w tym miejscu będą prowadzone badania nad opływem powietrza wokół modeli samolotów, rakiet czy innych pojazdów. Instytut zapowiada, że obiekt będzie wspierał realizację projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF).

Nasi najlepsi inżynierowie już nie muszą wyjeżdżać z kraju, żeby prowadzić badania i testować swoje pomysły. Mogą zostać tutaj, w Warszawie – powiedział minister nauki Marcin Kulasek.

Od samolotów Wilga do rakiety Bursztyn

Tunel aerodynamiczny T-3 ma już ponad 70 lat historii. W przeszłości testowano w nim m.in. samoloty PZL-104 Wilga i M18 Dromader, budynki wysokościowe, a także polską rakietę Bursztyn, która dwa lata temu osiągnęła granicę kosmosu.

To właśnie w tym obiekcie trenowała również polska kadra skoczków narciarskich, którzy mogli doskonalić swoją pozycję w locie przy prędkościach powietrza sięgających 100 kilometrów na godzinę – znacznie dłużej niż na tradycyjnej skoczni.

Największy we wschodniej Polsce tunel aerodynamiczny otwarto w Lublinie Na Politechnice Lubelskiej został otwarty największy we wschodniej Polsce tunel aerodynamiczny. Kosztował 4,6 mln zł, zajmuje 160 metrów kwadratowych i waży 40 ton.

Otwarcie zmodernizowanego tunelu aerodynamicznego zbiegło się z wyjątkowym jubileuszem – setną rocznicą powołania Instytutu Lotnictwa, która przypada 1 sierpnia.

foto: Paweł Supernak / PAP