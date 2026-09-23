Ministerstwo rolnictwa odpiera zarzuty po pokazie mody. „Promował polskie jabłka, sery i miody”

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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabrało głos w sprawie pokazu mody Paprockiego&Brzozowskiego, który 22 września odbył się w gmachu przy ul. Wspólnej w Warszawie, wywołując liczne pytania i komentarze. Resort zapewnił, że nie był jego organizatorem ani współorganizatorem, a wydarzenie odbyło się w ramach komercyjnego wynajmu powierzchni.

Resort: Ministerstwo nie organizowało pokazu

Wtorkowy pokaz mody w gmachu ministerstwa rolnictwa wywołał falę krytyki i komentarze, że organizacja tego typu imprezy w państwowym gmachu niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa państwa.

Na zarzuty odpowiedziało MRiRW i w wydanym oświadczeniu podkreśliło, że nie było ani organizatorem, ani współorganizatorem pokazu oraz nie uczestniczył w nim minister rolnictwa Stefan Krajewski. Na realizację wydarzenia nie wydano również środków z budżetu państwa.

Wszelkie sugestie, jakoby ministerstwo było organizatorem wydarzenia, finansowało je ze środków publicznych lub organizowało „zabawę” w gmachu urzędu, są całkowicie niezgodne z prawdą i wprowadzają opinię publiczną w błąd - czytamy.

Według resortu pokaz był efektem komercyjnego wynajmu powierzchni, a wpływy z najmu mają trafić do Skarbu Państwa.

Jednym z pytań, które pojawiły się po wydarzeniu, było to, dlaczego pokaz mody zorganizowano właśnie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort zwraca uwagę w oświadczeniu na architektoniczny charakter gmachu przy ul. Wspólnej i znajdującą się przed budynkiem dwurzędową kolumnadę według projektu Jerzego Grabowskiego, Stanisława Jankowskiego i Jana Knothe'a.

W ocenie ministerstwa reprezentacyjne przestrzenie tego typu mogą być odpłatnie udostępniane na wydarzenia komercyjne, co jest formą gospodarowania mieniem państwowym - „dokładnie tak samo, jak miało to miejsce np. w 2017 roku w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta czy w 2023 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie ta sama polska marka projektantów organizowała swoje wcześniejsze pokazy”.

Ministerstwo rolnictwa: Pokaz mody promował polską żywność

Ministerstwo zwraca również uwagę na jeszcze jeden element umowy z najemcą. Według MRiRW podmiot wynajmujący przestrzeń zobowiązał się do promocji polskiej żywności, m.in. polskich jabłek, serów i miodów.

Kluczowym elementem wynegocjowanej przez ministerstwo umowy komercyjnej było zobowiązanie najemcy do sfinansowania i zorganizowania na własny koszt strefy prezentacji oraz promocji polskiej żywności wysokiej jakości. Dzięki temu wydarzenie z udziałem czołowych polskich twórców, przedstawicieli kultury, mediów oraz osób kształtujących trendy stało się skutecznym i bezkosztowym dla podatnika narzędziem promującym rodzime produkty rolno-spożywcze takie jak polskie jabłka, sery czy miody - można przeczytać.

Zdaniem resortu „w dobie rosnącej konkurencji nowoczesny patriotyzm gospodarczy polega właśnie na wykorzystywaniu każdej okazji biznesowej do budowania prestiżu polskich marek - zarówno rodzimej myśli projektowej, jak i polskiego rolnictwa i przetwórstwa”.

Ministerstwo podkreśla, że promocja miała odbyć się bez wydatków po stronie podatników.

Kolumnada budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (fot. MRiRW) / materiały udostępnione