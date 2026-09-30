Milik przyłapany na wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych. Policja: Odpowie za to

RMF24

Piłkarz Juventusu Turyn Arkadiusz Milik odpowie za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Nagranie pokazujące zachowanie reprezentanta Polski za kierownicą obiegło media i internet. Po reprymendzie policji miał popełnić kolejne wykroczenie.

Policjanci kilka dni temu zatrzymali samochód piłkarza tuż po tym, jak wyprzedził inny samochód na przejściu dla pieszych. Na nagraniu udostępnionym w sieci widać, że radiowóz poruszał się tuż za samochodem Milika. Po chwili rozmowy funkcjonariusze puścili sportowca w dalszą drogę. Nieco później Milik odjechał i popełnił kolejne wykroczenie – najprawdopodobniej chodzi o skręt w prawo przy czerwonym świetle.

Jakub Pacyniak z warszawskiej policji zapewnia, że sama rozmowa policjantów ze sprawcą nie zamyka drogi do ukarania go także za wcześniejsze wykroczenie.

Zgromadzony materiał będzie podstawą do skierowania do właściwego sądu wniosku o ukaranie kierowcy – zaznaczył w rozmowie z RMF FM.

Za wyprzedzanie na pasach piłkarz powinien dostać 15 punktów karnych i 1500 złotych mandatu. Teraz o karze dla niego zdecyduje jednak sąd.