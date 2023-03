Stolica Polski to największy rynek nieruchomości w kraju, oferujący tym samym mnóstwo możliwości mieszkaniowych. Co prawda, trudno o znalezienie lokalu w Śródmieściu czy na Żoliborzu, ale warto postawić na popularną dzisiaj Białołękę i inne dzielnice, nieco bardziej oddalone od centrum metropolii. Gdzie szukać mieszkania w Warszawie w 2023 roku?

Mieszkania Warszawa - najnowsze trendy

W ostatnim czasie zdecydowanie Białołęka uchodzi za najbardziej atrakcyjną dzielnicę w Warszawie. Świadczy o tym liczba sprzedanych mieszkań na rynku pierwotnym w 2022 roku. Spośród 16,4 tys. sprzedanych lokali w stolicy, blisko 1,9 tys. jednostek zostało sprzedanych właśnie na warszawskiej Białołęce[1]. Co więcej, na koniec minionego roku największa oferta deweloperów była dostępna również na Białołęce - ponad 2,3 tys. mieszkań. Łącznie na warszawskim rynku pierwotnym w grudniu było dostępnych 18,6 tys. lokali.

Wyniki sprzedaży mieszkań z podziałem na dzielnice w Warszawie za 2022 rok pokazują zainteresowanie poszczególnymi obszarami miasta zarówno ze strony deweloperów, jak i konsumentów. Dostępna oferta u firm deweloperskich na koniec roku z kolei obrazuje trendy i nastawienie branży w nowym roku. Prawdopodobnie zatem sprzedaż mieszkań na początku 2023 roku będzie nieustannie królować na Białołęce.

Mieszkania Białołęka - z czego słynie dzielnica?

Białołęka to północna dzielnica, która tak jak leżący po przeciwległej stronie miasta Ursynów, jest określana "sypialnią" Warszawy. "Sypialnia", czyli miejsce często położone na obrzeżach miasta w otoczeniu zielonych i spokojnych terenów, gdzie ceny mieszkań są niezwykle atrakcyjne m.in. z powodu tańszych gruntów pod zabudowę. Jednakże na przestrzeni lat charakterystyka dzielnic zmienia się i tak np. na Białołęce wszelka infrastruktura jest modernizowana, przybywa centrów rekreacji, handlu czy ośrodków kulturalnych. Mówi się nawet, że Białołęka to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów miasta, gdzie powstaje dużo zabudowy jednorodzinnej, zwłaszcza w północno-wschodniej części dzielnicy.

Warto wyróżnić także zachodnią część Białołęki, która słynie m.in. z otwartej w 2017 roku Galerii Północnej, czyli pierwszego centrum handlowego czwartej generacji w tej części Warszawy. To ponad 200 sklepów działających na powierzchni 64 tys. m2, 11-salowe kino, ogród, fontanna, sala zabaw, klub fitness i wiele więcej. Na terenie dzielnicy, w pobliżu kanału Żerańskiego wyznaczającego zachodnią i wschodnią część Białołęki, znajduje się ogromny kompleks handlowy liczący blisko 1400 sklepów i punktów usługowych.

Z czego jednak słynie Białołęka oczami ekspertów?

- Lokalizacja i cena są dwoma kluczowymi czynnikami decydującymi o wyborze mieszkania. Białołęka to zielona, spokojna dzielnica, gdzie wciąż jest wiele niezagospodarowanego terenu, a działki mają wyceny dużo niższe niż w lepiej położonych dzielnicach. Nic więc dziwnego, że ceny mieszkań należą do najniższych w mieście (ok. 10 tys. zł za mkw.), a sprzedaż i oferta są najwyższe. Białołękę chętnie wybierają m.in. rodziny z dziećmi, ponieważ do dyspozycji mają tu liczne tereny spacerowe i rekreacyjne, place zabaw, przedszkola i szkoły - tłumaczą analitycy Otodom.



Mieszkania Białołęka - na co warto zwrócić uwagę?

We wschodniej części Białołęki powstaje teraz szereg nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, choć w okolicy dominuje nadal zabudowa jednorodzinna. Jedną z kluczowych inwestycji deweloperskich realizowanych obecnie w tym rejonie to Murapol Osiedle Natura przy ul. Kąty Grodziskie. Nie bez kozery "natura" znalazła się w nazwie osiedla, ponieważ otoczenie stanowią rozległe tereny zielone oraz rezerwaty przyrody (m.in. Ławice Kiełpińskie, Łęgi Czarnej Strugi, Puszcza Słupecka).

- Realizujemy inwestycję w tej części stolicy, bo chcemy dać naszym Klientom chwilę wytchnienia od zgiełku warszawskiej aglomeracji. Murapol Osiedle Natura oferuje mieszkanie w spokojnej i zielonej części miasta. Dzięki zastosowaniu filtrów antysmogowych w standardzie zapewniamy czyste powietrze w mieszkaniu, wolne od smogu, pyłków i alergenów. Inwestycja została zaprojektowana również w duchu "eco", dlatego na terenie osiedla jest dostępna m.in. stacja do ładowania samochodów elektrycznych, stojaki rowerowe oraz oświetlenie LED części wspólnych w budynkach. Nie można zapomnieć także o technologii HMS, która pozwala stosować urządzenia smart home w mieszkaniach i sterować mediami zarówno zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej, jak i manualnie przy użyciu funkcji hotelowej - mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Poszukując mieszkania na warszawskiej Białołęce, warto przyjrzeć się bliżej ofercie na Murapol Osiedlu Natura. To nowoczesna inwestycja zlokalizowana zaledwie 15 min od stacji metra Kondratowicza i 25 min od centrum stolicy. Jednocześnie na co dzień życie toczy się w otoczeniu zieleni i natury.

Warto zapoznać się z całą ofertą Grupy Murapol, która obejmuje zróżnicowane mieszkania. Warszawa, Katowice czy Poznań to tylko kilka polskich miast, w których realizujemy nasze inwestycje.

