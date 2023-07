Około dwunastu tysięcy mieszkańców mazowieckiej Warki od wczoraj nie może wykorzystywać wody z kranu do mycia i picia. Sanepid wykrył w wodociągu bakterie enterokoki. Woda - jak wynika z komunikatu Sanepidu - nadaje się tylko do spłukiwania toalet.

Woda w Warce nie nadaje się do spożycia ani do kąpieli / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, dzisiaj około 13.00 znane powinny być wyniki kolejnych próbek wody.

Burmistrz miasta Dariusz Gizka przekonuje, że są duże szanse, że woda znów będzie nadawać się do spożycia. To była jedna jednostka enterokoków na 100 mililitrów wody. To była minimalna ilość enterokoków. Jesteśmy cały czas w kontakcie z sanepidem, czekamy na dobre informacje - podkreśla.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Mieszkańcy Warki zaznaczają w rozmowie z reporterem RMF FM, że brak możliwości korzystania z wody to dla nich duży problem. Zaskoczyło nas to, jest ciepło, robimy zapasy wody mineralnej albo korzystamy z wody na działce, która jest poza obrębem Warki - mówią.