Miał ponad 4 promile i kierował busem. „Jechał od krawędzi do krawędzi pasa”

RMF24

Dzięki szybkiej reakcji świadków policjanci z Grójca (Mazowieckie) zatrzymali 46-letniego kierowcę, który prowadził busa, mając ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Bikówek na drodze krajowej nr 50. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Niebezpieczna jazda i szybka reakcja świadków

Do tego szokującego zdarzenia doszło 16 września, kiedy to czujni mieszkańcy zauważyli kierowcę Fiata Ducato, który poruszał się w niebezpieczny sposób – od krawędzi do krawędzi pasa ruchu.

Świadkowie natychmiast powiadomili policję, przekazując dokładne informacje dotyczące pojazdu oraz kierunku jego jazdy.

Policja zatrzymuje pijanego kierowcę

Policjanci szybko udali się we wskazane miejsce. W miejscowości Bikówek, na drodze krajowej nr 50, zatrzymali do kontroli wskazanego Fiata Ducato. Badanie alkomatem wykazało, że 46-letni mieszkaniec powiatu radomskiego miał w organizmie ponad 4 promile alkoholu.

Surowe konsekwencje dla kierowcy

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a pojazd został odholowany na parking strzeżony.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policja apeluje do świadków

Policja przypomina, że szybka reakcja świadków może zapobiec tragedii na drodze.

Jeżeli zauważymy kierowcę, którego zachowanie na drodze wskazuje, że może znajdować się pod wpływem alkoholu, należy niezwłocznie powiadomić policję, przekazując informacje o pojeździe, jego lokalizacji i kierunku jazdy – apelują funkcjonariusze.

Dzięki odpowiedzialnej postawie obywateli w tym przypadku udało się uniknąć potencjalnej tragedii.