Mecz Polski z Bośnią i Hercegowiną. Utrudnienia i zmiany w Warszawie

RMF24

W piątek wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się mecz reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. W związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną liczne zmiany w organizacji ruchu oraz komunikacji miejskiej. Sprawdź, jak najlepiej dotrzeć na stadion i jakie utrudnienia czekają mieszkańców stolicy.

Ograniczenia wjazdu na Saską Kępę

W piątek w godzinach 18:30–20:45, znacznie ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do tej części miasta będą mogły wjechać jedynie pojazdy z identyfikatorami SK, pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki oraz jednoślady.

Pozostali kierowcy muszą liczyć się z zakazem wjazdu i koniecznością korzystania z innych tras.

Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

W związku z zamknięciem wybranych ulic w pobliżu stadionu, wprowadzone zostaną objazdy dla wielu linii autobusowych.

Od godz. 18.30 do czasu zakończenia akcji rozwozowej – w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (od ulicy Kijowskiej), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście.

W w przypadku zamknięcia ulic: Zamoyskiego, Zamoście i Sokola, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 125, 202 przez Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli Dw. Wschodni (Kijowska); 135 (przez Targową), a 146 i 147 przez Aleję Zieleniecką.





Częściej będą kursowały pociągi drugiej linii metra w kierunku stacji Bródno i Bemowo. Dodatkowe składy tramwajowej linii 26 z Alei Zielenieckiej będą jeździły przez Trasę W-Z w kierunku Woli.

Jeśli zamknięty zostanie Most Poniatowskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy i tramwaje. Tramwaje linii 7 i 22 po stronie Śródmieścia dojadą do Pl. Starynkiewicza, a po stronie Pragi z Dworca Wschodniego pojadą na Wiatraczną. Tramwaj 9 i 24 po stronie śródmiejskiej będą dojeżdżały do Placu S. Starynkiewicza, a na prawym brzegu Wisły z pętli Gocławek do pętli Ratuszowa-ZOO.



Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 ominą zamknięty fragment tras Mostem Łazienkowskim, a autobusy linii 146 i 147, jadące w kierunku Dworca Wschodniego, nie skręcą w lewo na Rondzie Waszyngtona, ale pojadą prosto Aleją Zieleniecką.

Pasażerowie, jadący autobusami 146 i 147 w stronę Falenicy lub Starej Miłosnej, powinni pamiętać, że te autobusy zawrócą na Targowej w stronę Alei Zielenieckiej i tak dojadą do Ronda Waszyngtona albo, jeżeli zawrotka będzie zamknięta, to pojadą dalej w stronę Dworca Wileńskiego i zawrócą na wysokości ulicy Brzeskiej – informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

Po zakończeniu meczu uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 138, 509, 517 oraz zastępczej linii Z99, kursującej pomiędzy Placem Narutowicza a Rondem Wiatraczna przez Most Łazienkowski.

Dodatkowe składy pojawią się także na drugiej linii metra oraz tramwajowej linii 26.

Inne środki transportu

Organizatorzy zachęcają kibiców do korzystania z metra, które kursuje co kilka minut i zatrzymuje się bezpośrednio przy Stadionie Narodowym. W pobliżu stadionu zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich.

Darmowa komunikacja dla kibiców

Warto przypomnieć, że posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiejoraz pociągów Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej ZTM.